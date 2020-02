Les obres de rehabilitació del futur espai de l'entitat van per bon camí

L'Ateneu Feminista La Pastora de Casserres segueix treballant de valent per acabar les obres de rehabilitació de l'espai que es convertirà en la seva seu permanent. El local està ubicat al mateix poble de Casserres i s'ha hagut de fer gairebé tot de nou. És per aquest motiu que l'entitat autogestionada organitza actes per aconseguir finançament per destinar-lo a les obres. A la imatge es poden veure diferents membres de La Pastora treballant al local. S'ha hagut de fer el terra de nou, els tancaments, l'electricitat... una feina que properament es veurà recompensada amb la seva obertura.