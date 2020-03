Exalumnes del curs d'estètica de l'Agència es converteixen en clients

Alumnes del curs «Serveis Auxiliars d'Estètica» que dirigeix l'Agència de Desenvolupament del Berguedà han posat en pràctica els seus coneixements davant antigues alumnes del curs, que han actuat com a clientes demanant serveis de pedicura, manicura i maquillatge. Es tracta d'una sessió basada en la simulació educativa, en un context que imiti la realitat, i per establir situacions i exigències dels clients similars a les que es trobaran en l'entorn laboral. El curs d'Estètica, amb certificat de professionalitat, s'està desenvolupant des de l'any 2016 i hi han passat 75 alumnes.