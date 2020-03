Mountain Runners ofereix una sessió sobre seguretat a la muntanya

L'entitat esportiva Mountain Runners del Berguedà ha organitzat per a aquest dissabte dia 7 de març una sessió formativa sobre nivologia -la ciència que estudia les formes i els moviments de la neu- i seguretat per sortir a la muntanya. L'acte tindrà lloc a les 18.00 h al local dels Mountain Runners, al carrer del Roser número 1 de Berga. La xerrada està destinada a tothom que hi vulgui accedir i l'entrada serà gratuïta.

La conferència, titulada «Nivologia i seguretat per sortir a la muntanya», anirà a càrrec del berguedà Adrià Chueca, guia de muntanya, alpinista i director del Centre de Tecnificació d'Alpinisme de Catalunya. L'Associació Mountain Runners del Berguedà és un dels millors clubs de muntanya del país, un club capdavanter en esports de muntanya i amb una visió de futur que ha fet que sigui un referent per als practicants d'aquests esports.