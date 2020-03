«Amb la presència de la policia no ens sentim tan abandonats, és com si m'haguessin fet un regal»

En el transcurs de la ruta pel carrer Major al costat de la patrulla de la Policia Local els comerciants que rebien la notícia de la seva tornada als carrers es mostraven contents. Una de les més explícites va ser Angelina Vilella, propietària del local Dones d'Art, que explicava que «estic molt contenta, amb la presència de la policia aquí al carrer no ens sentim tan abandonats, és com si m'haguessin fet un regal».

El mateix optimisme destil·lava Jordina López, de la botiga de moda Guss. «Ho trobo perfecte i és molt necessari. Vaig patir un robatori i la veritat és que et sens indefens si no veus patrullar la policia. Sentir-se segur és important», comenta. Ester Conill, de la botiga Vins Simon, es mostrava satisfeta i deia que «em sembla molt bé ja que si els veus et dona més seguretat i confiança. Només aixecar el cap i veure'ls passar transmet seguretat. Finalment, Mercè Parecolls, propietària d'una botiga de roba infantil, també va afirmar que és «molt positiu. ja que si hi ha una incidència es pot comunicar ràpid».