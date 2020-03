«El que busquem és recuperar el mercat holandès i belga»

Abandonar les aglomeracions pròpies d'una gran ciutat per obrir un negoci i encetar una nova vida envoltat de la tranquil·litat del poble més petit de Catalunya és precisament el que va fer Oriol Baños, que recentment ha estat nomenat nou president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.



El propietari de la casa rural Rústic Vilella té 41 anys i en fa 22 que va decidir marxar de Cornellà per establir-se i treballar a Gisclareny. Un canvi substancial. «Vaig venir als 19 anys, viure allà no m'agradava. Vaig estar cinc anys ajudant a arreglar masies. Després els meus pares es van vendre la casa a Cornellà per poder fer la casa rural i van venir ells també cap aquí». Des de fa 15 anys gestiona amb els seus pares una masia amb 18 places, que ofereix servei de menjador, excursions amb cavalls, piscina climatitzada i una casa als arbres. «En principi em vaig plantejar venir a passar un estiu, però em va anar agradant tot. Els cavalls van ser el ganxo, vam començar a criar-los per muntar i vaig aprendre a domar-los. M'agradava la natura, vaig aprendre a esquiar, em va enganxar, i la veritat és que m'agrada més viure aquí», diu Baños.



Gisclareny té una població de 25 habitants, segons dades de l'Idescat. Oriol Baños valora que és un lloc«salvatge» i que «aquí tot és per a tu, en pocs moments no veus cases ni carreteres, només la natura en estat pur». Segons explica, també hi ha una part negativa, i és «la distància respecte als serveis i la connectivitat telefònica».



Baños no s'ha plantejat tornar a Cornellà i s'ha adaptat a la vida berguedana. Tant és així que des de fa deu anys forma part de la junta de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà i recentment n'ha estat nomenat president. El nou líder explica que la tasca de l'associació se centra «principalment a publicitar-nos per afavorir tots els associats. Entre els projectes nous que volem fer hi ha poder fer-ho a través de bloguers o influencers, que funciona bastant bé». Com a objectiu principal del mandat, que durarà quatre anys, s'ha fixat recuperar el turisme estranger a les masies rurals del Berguedà. «El que busquem és recuperar el mercat estranger, bàsicament holandès i belga, que no sabem per què però s'ha perdut. Hi va haver un temps que venien durant setmanes completes i anava molt bé».



L'Associació d'Agroturisme del Berguedà creix any rere any i actualment inclou 50 propietaris de 81 allotjaments, que en total ofereixen 871 places. El seu president valora especialment l'evolució que ha tingut el sector des del seu inici. «Entre les cases que es fan noves i les que es van millorant, cada vegada oferim més serveis, com spa, piscina climatitzada, zones de chill-out... Ara cada cop més es busca l'excel·lència i donem serveis que s'apropen al luxe», acaba.