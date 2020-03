L'Ateneu Llibertari del Berguedà celebra 25 anys amb una programació farcida d'activitats diverses

L'Ateneu Llibertari del Berguedà celebra 25 anys des de la seva fundació, que va tenir lloc l'any 1995. Per commemorar el quart de segle del seu naixement, han programat diferents activitats culturals i lúdiques per festejar la fita.

Fonts de l'entitat de l'Ateneu Llibertari han explicat a Berguedà Setmanal que «aquest any pretenem celebrar-lo d'una manera especial. Quan fem l'aniversari realitzem coses aquí al mateix local de l'ateneu, però aquest any, com que en fem 25 i és especial, portarem les celebracions fora de l'edifici».

Els actes de celebració van començar divendres passat a la nit amb un cercatasques amb proves que va iniciar-se a la plaça del Forn. Avui, 14 de març, a les 22.00 h tindrà lloc un concert a l'Ateneu d'Avià amb els grups EtsaiakEroak, Tribade i Insershow. Les primeres 200 entrades tenen un preu de 6 euros i un cop s'acabin costaran 9 euros. El concert es farà a la població d'Avià perquè «són els que ens han posat més facilitats per poder-ho realitzar», expliquen.

Els actes de celebració no acabaran amb el concert, sinó que el dia 21 de març hi haurà diferents activitats per a tots els públics, aquest cop sí, al local de l'Ateneu. A les 10.00 h i haurà un concurs de botifarra, a les 13.00 h un vermut musical amb el Mestre Guim, a les 14.00 h un dinar popular, a les 17.00 h una actuació infantil, a les 19.00 un concert sorpresa i, com a fi de festa a les 21.00 h, un sopar de pinxos.

Fonts de l'entitat llibertaria del Berguedà exposen que «l'Ateneu Llibertari del Berguedà és un centre social llibertari on hi ha moltes realitats i una barreja de totes les edats. Tenim persones de d'entre vint i cinquanta anys. L'Ateneu està obert a les tardes de 19.00 h a 22.00h i s'hi fan activitats diverses, com per exemple xerrades o tallers». L'Ateneu Llibertari del Berguedà també gestiona Ràdio Pinsania amb l'interès de bastir un projecte de comunicació lliure i alternatiu.