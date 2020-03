Marc Coll (Puig-reig,1989) és l'impulsor del centre de salut i rendiment Elit Berguedà, una iniciativa pionera a la comarca i que dona resposta a un creixent interès per l'esport al Berguedà. L'empresa, que va néixer fa poc més de mig any, va rebre el premi Idees Emprenedores 2020 de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i ofereix una varietat important de serveis destinats a esportistes de tots els nivells. Coll, amb Albert Pascual i Josep Trulls, dirigeix un centre innovador i capdavanter que s'ha fet popular entre els berguedans gràcies al seu tracte proper i professional.



Com neix la idea de crear un centre de salut i rendiment al Berguedà?

Ja fa uns cinc anys vaig obrir un centre de fisioteràpia a Puig-reig i tenia al cap la idea de fer-ne un de més gran. Va néixer amb la idea de combinar teràpies, i demanant l'ajuda dels altres dos socis ho vam tirar endavant i hem format un bon equip per arribar on som ara.

Podria definir el centre?

Un centre de salut, multidisciplinari, que ofereix totes les variants possibles i sobretot centrat en la fisioteràpia, ja sigui esportiva, sòl pelvià per a embarassades, no embarassades, fisioteràpia respiratòria, fisioteràpia centrada en problemes neurològics... cada cop més està venint gent amb problemes neurològics, i això és una llacuna dins de la comarca, perquè no es treballa pràcticament a cap lloc a nivell específic, sobretot en un gimnàs, i crec que donem una sortida per a gent que té problemes motors.

Pot precisar què és multidisciplinari?

M'agradaria transmetre a la gent que aquest centre és multidisciplinari, que vol dir que tot és important. El gimnàs el tenia molt ficat al cap, ja que és la base de tot. Si no es fa exercici és impossible que no hi hagi dolor, no existeix la persona sedentària sana, i hem d'intentar potenciar que la gent sigui conscient que el gimnàs és una peça clau a la seva vida, aquí i a tot arreu.

Així doncs, el gimnàs té molta importància a Elit?

A través del gimnàs també oferim treball d'entrenaments personals i readaptació esportiva, que també és una cosa que a la comarca és nova i s'ha d'anar introduint a poc a poc, per conscienciar la gent que aquesta és una part important de la rehabilitació, però es passa molt per alt. Tendim a voler-nos curar a la llitera abans que fer altres coses, i aquesta és la part més important, la que ens diferencia una mica.

No ofereixen pocs serveis...

Podologia i nutrició és una altra combinació que tenim dins les nostres teràpies, i també oferim estudis biomecànics de ciclisme i estudis del córrer.

La gent pot pensar que són un centre exclusiu per a esportistes professionals?

No és així, estem oberts a tothom. El nom pot causar aquesta petita confusió i els pot fer pensar que no és per a ells, però al final la nostra idea és transmetre a la gent que potser no està tan en forma que poden tenir la visió de millorar i arribar a un objectiu que per a ells no seria visible en un primer moment. Però si fan les coses com els proposem, poden arribar a nivells alts i saludables. Aquí hi venen molts tipus de persones.

El seu naixement té a veure amb el boom del 'running' del Berguedà?

Abans de tot això ja feia falta, en molts altres llocs s'estava fent aquest tipus de centres i estan tenint molts bons resultats, però aquí a la comarca del Berguedà tot arriba una mica més tard. Però per altra banda també hi va influir aquest boom esportiu, la gent ho sol·licitava i vaig creure que era el moment, perquè si no ho fèiem nosaltres ho hauria fet algú altre, i també teníem ganes de ser els primers.

Quantes persones treballen a Elit Berguedà?

Som uns tretze treballadors, n'hi ha que no treballen tot el jornal, però tenim podòloga, tres nutricionistes, set fisioterapeutes i dos recepcionistes.

Les eines que tenen per treballar són nombroses i variades. La inversió econòmica ha estat molt gran?

Sí, es va haver de fer una inversió important. Teníem una base iniciada amb aparells que teníem a Puig-reig i maquinària de l'Albert que tenia al pàdel, però les petites inversions que hem fet, com l'estudi 3D, algun aparell al gimnàs, alguna màquina que també és d'alt rendiment, són màquines que es fan pagar, a part de les instal·lacions noves que hem fet al centre de Berga.

Què ha significat per a l'empresa el Premi Emprenedors?

No ens ho esperàvem i la veritat és que per a mi, personalment, ha suposat molt. He dedicat moltes hores a aquest centre, molt sacrifici per tirar-lo endavant a nivell personal. Hi he invertit molt temps i si et valoren aquest sacrifici, això et deixa supersatisfet, és un regal que permet mostrar-te a tot el Berguedà.

Tot i que ja ha comentat que no és exclusiu per a ells, sí que treballen amb esportistes d'alt nivell del Berguedà.

Sí, tenim la sort de compartir tot això amb els esportistes que rendeixen bé a la comarca. Treballen aquí gent com Ivan Camps, Clàudia Sabata i altres esportistes amb molta projecció com els joves que van anar a les olimpíades, Ot Ferrer i Ares Torra. S'entrenen molt per aconseguir èxits i nosaltres ens sentim una mica lligats a ells, ja que ens fa il·lusió que els vagi bé.

Estan especialitzats en la muntanya, en els 'runners'?

Hi donem importància, ja que són els esportistes amb més volum que tenim actualment. Les lesions més habituals que ens trobem són de corredors de muntanya i és una inflexió que s'ha notat, és un tema que intentem controlar molt perquè la gent tendeix a passar-se amb les curses i volem insistir-hi molt.

És l'esport per excel·lència al Berguedà?

L'esport rei a la comarca del Berguedà segueix sent el futbol. També venen aquí molts futbolistes, tot i que la consciència de cuidar-se més passa pels corredors de muntanya. La diferència és clara i la veiem sovint, els futbolistes venen un cop ja estan lesionats i els corredors intenten cuidar-se una mica més per no arribar a la lesió.

I de cara al futur?

Voldríem incorporar les proves d'esforç, que al Berguedà tampoc hi ha cap lloc que les facin específicament de manera que posin el cor al límit, i crec que ho podríem aconseguir, de posar el cos amb estrès i ajudar l'esportista que tingui la confiança de fer l'esport amb tranquil·litat.