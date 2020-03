El passacarrers de la Patum infantil varia el recorregut

Novetats al passacarrers de la Patum Infantil. La passada de divendres canviarà el seu recorregut i arrencarà des del local del Punt Jove de Berga, al carrer de Mossèn Espelt, en lloc de fer-ho des del Pavelló Vell, com era habitual en els últims anys. La festa patumaire dels més menuts tindrà lloc el divendres 12 de juny.

Segons ha informat l'Associació de la Patum Infantil, aquest canvi es deu al fet que l'Ajuntament de Berga els cedeix l'espai del Punt Jove per poder-hi deixar les comparses la nit abans i per aquest motiu es modificarà el punt inicial i el recorregut. La rua arrencarà en aquest punt, amb música però sense foc, i des del carrer mossèn Espelt el passacar-rers es dirigirà a l'Hospital de Sant Bernabé, on es farà un salt complet, això sí, sense plens. Posteriorment el passacarrers es dirigirà a la plaça de Sant Joan, on es farà un altre salt complet sense foc. Des de la plaça de Sant Joan s'anirà cap al Passeig i s'arribarà a la plaça de Sant Pere, aquest últim tram sí, amb les guites amb foc i ballant els tirabols.



Inscripcions i calendari

Les inscripcions per participar a la Patum Infantil ja són obertes. Des de dilluns passat, 9 de març, i fins al dia 22 d'aquest mes es podran realitzar en línia les peticions per formar part d'alguna de les comparses de la festa.

El dia 28 de març, al local dels Castellers de Berga, de 10 a 11 del matí tindran lloc les inscripcions presencials, i posteriorment se celebrarà el sorteig i els afortunats rebran al mateix moment tota la documentació necessària. Per participar de ple a la Patum Infantil el sorteig es realitzarà el mateix dia 28 a la tarda, amb l'obertura d'inscripcions presencials a partir de 2/4 de 6.

Un cop tots els infants tinguin el lloc assignat a cada comparsa, el dissabte 18 d'abril s'impartirà una xerrada tècnica per als nens que participen a les comparses de les maces, guites i plens , així com als pares i acompanyants dels plens, al mateix local dels Castellers.

Ja més a prop del gran dia, del 25 de maig al 3 de juny començaran els assajos de les diferents comparses al Pavelló Vell i, finalment, el dijous 4 de juny es farà l'assaig general de totes les comparses, inclosos tirabols i plens, a les Germanetes.