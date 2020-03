El programa de contractació 30 Plus registra un nou rècord de sol·licituds

El programa de contractació de persones de més de 30 anys al Berguedà, implementat per l'Agència de Desenvolupament, ha establert un nou rècord de sol·licituds. Aquesta és la tercera edició del programa 30 Plus i fins ara no s'havia rebut una demanda tan elevada. Fins a 45 persones han fet la sol·licitud i només hi havia 30 places disponibles. El programa, que potencia la contractació de persones majors de 30 anys i inscrites al SOC, bonifica les empreses i garanteix una contractació mínima acompanyada de formació.

Lluís Vall, president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, ha manifestat a Berguedà Setmanal que «enguany no podem ampliar les places, però en la nova convocatòria del 2020 intentarem oferir-ne més, entre 40 i 50». Vall detalla que el 30 Plus «s'ha consolidat com una eina per a les empreses del territori a l'hora d'obrir-se a noves contractacions i deixar enrere les pors per la contractació, i a banda és una gran oportunitat per a les persones amb dificultats d'inserció laboral. El programa connecta empreses amb necessitats i persones amb capacitats i ganes».



Col·lectius amb dificultats

El programa 30 Plus prioritza aquells col·lectius amb dificultats especials d'inserció. «Son persones que venen d'un atur de llarga durada. Gent que tenen problemes laborals reiteratius, els costa inserir-se en el món laboral i quan troben feines són amb contractes curts, el que fa que, un cop acaben, el cicle torni a començar», exposa Vall. L'actuació de l'Agència fomenta la contractació de majors de 30 anys a través de bonificacions, per tant no es focalitzen en un sector productiu concret, sinó que qualsevol empresa de la comarca en pot ser beneficiària, sempre que assumeixi una contractació mínima de sis a nou mesos, la qual ha d'incloure aprenentatge per al treballador. «Els primers anys les empreses no hi estaven interessades, però s'ho han anat dient entre elles i els han agradat les condicions, per això ara hi ha moltes demandants, hi ha llista d'espera i en la propera convocatòria podrem oferir més places», exposa.

Entre les contractacions que s'han formalitzat al Berguedà sota el paraigua d'aquest programa, predominen clarament les ocupacions en l'àmbit administratiu. Però també s'han fet contractacions en els sectors del comerç, l'hostaleria, instal·lacions, fusteria, neteja, construcció i manteniment, indústria i magatzem. «El 60% són dones i el 40% homes», acaba el president.