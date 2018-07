El Berguedà premia el talent empresarial

El teatre de l'antiga colònia minera de Sant Corneli ha estat l'escenari escollit, aquest divendres a la nit, per reconèixer la tasca del sector empresarial del Berguedà. Prop de dos centenars de persones han assistit a l'acte de lliurament dels recuperats premis Berguedà Empresarial. Uns guardons que van néixer el 1990 impulsats pel Consell Comarcal del Berguedà i que van celebrar-se de manera saltejada fins el 2008, quan van desaparèixer.

El renovat certament -que reneix de la mà de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB)- ha servit, per posar en valor el talent empresarial local en un sopar que va estar presidit pel conseller de Treball, Chakir El Homraní i la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que han compartit àpat amb Josep Fígols, president de l'ACEB, David Font, president del Consell Comarcal del Berguedà, representants institucionals de la comarca i una bona presència de persones del teixit empresarial local.

Als premis, que tindran una periodicitat bianual, s'hi havien presentat una quinzena de candidatures. Després de la valoració del jurat, format per membres de la direcció de l'ACEB, així com també de la delegació berguedana de la Cambra de Comerç, de la Unió de Botiguers i Comerciants de Berga i del Consell Comarcal del Berguedà, que donen suport a la iniciativa, aquest divendres s'han fet públics els guanyadors de les sis candidatures convocades, per les que calia presentar-s'hi.

El Premi a la Innovació ha estat per a EnginyPro SL, una empresa d'enginyeria industrial que té com a objectiu oferir solucions integrals per a tots els processos productius d'automatització i fabricació de màquines en general, i està especialitzada en el disseny i la construcció de maquinària de control numèric. Darrera ment ha desenvolupat projectes innovadors com el mòdul de software de seguiment dinàmic Dinamtrack.

El jurat ha decidit que el Premi a la Responsabilitat Social sigui per a Expansion Farma SL, dedicada a la comercialització de productes sanitaris, cosmètics, ortopèdics i de parafarmàcia. Des de fa deu anys, col·labora activament amb el centre especial de treball Taller Coloma, amb l'objectiu de donar feina a persones amb diversitat funcional de la comarca.

El Premi al Turisme se l'ha endut Els Roures Espinalbet SL, l'empresa familiar de Castellar del Riu que, amb el pas dels anys, s'ha especialitzat en el camp del turisme de muntanya oferint servei de restaurant -amb la cuina de proximitat com a reclam- i allotjament, amb diversos distintius de sostenibilitat i qualitat turística.

Weelko Barcelona SL ha recollit el Premi a l'Expansió i Internacionalització. Una empresa nascuda el setembre del 2010 centrada en la venda de mobiliari wellness i mèdic. Un 80% de la seva facturació prové de l'exportació, principalment, amb vendes a països europeus, tot i que també exporten a Nord Àfrica, Mig-Orient i Sud-Amèrica.

El Premi al Comerç i Serveis ha estat per a Climent 1980 SL, l'empresa de fabricació i distribució de joieria, rellotgeria i òptica amb establiments a Berga, Puig-reig i Barcelona, amb una marca i col·leccions pròpies amb una trajectòria de 128 anys.



Reconeixements especials

Tal i com s'havia anunciat, els premis també volen ser una eina per al reconeixement de la trajectòria d'empresaris de la comarca. En aquesta recuperada edició dels guardons, el jurat ha decidit posar en valor la tasca de José Luis Bermúdez, enginyer de mines que va arribar al Berguedà el 1979 per fer el servei militar. Va començar a treballar a Carbones Pedraforca on en va ser enginyer director i posteriorment president del consell d'administració. Actualment és el president de l'empresa Montajes Rus SL. Durant la seva trajectòria ha rebut diverses distincions, a la que s'hi afegeix la del teixit empresarial berguedà.

Durant la vetllada també s'ha fet una menció especial, fora de les bases, a l'empresari berguedà Jaume Cunill, traspassat en el darrer any, «figura cabdal» en la història de MACUSA, Maderas Cunill, Serradora Cunill i Explotacions Forestals J. Cunill, amb més de 50 anys de vida. Els seus fills, Anna i Toni Cunill han recollit la menció especial en record al seu pare.