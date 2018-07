Mor un conductor per l'impacte d'una roca que ha caigut a la C-16 entre la Nou i Guardiola

Mor un conductor per l'impacte d'una roca que ha caigut a la C-16 entre la Nou i Guardiola

El despreniment d'una roca de la mida d'una pilota de futbol ha provocat un accident mortal, aquest migdia, a la C-16, entre la Nou i Guardiola de Berguedà. El trànsit ha esta tallat tota la tarda, fins que a les 9 del vespre s'ha reobert la circulació després que tècnics i geòlegs del departament de Territori i Sostenibilitat i de carreteres hagin fet un sanejament i inspecció del talús i hagin comprovat que no hi havia cap perill de despreniment.

Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un despreniment en aquest punt de la C-16 i una roca ha impactat contra dos turismes. F. A. V. un home de 38 anys i veí de Roda de Ter, conductor d'un dels turismes ha resultat mort per l'impacte de la pedra, i un segon ocupant ha quedat ferit lleu. En l'altre turisme, ha resultat ferida menys greu una altra persona que ha estat traslladada a l'Hospital Sant Bernabé de Berga.

A hores d'ara, tècnics de manteniment de carretera inspeccionen la xarxa i el talús d'on ha caigut la pedra per assegurar-se que no hi ha perill de cap més despreniment.



Carretera tallada



El trànsit ha estat tallat en els dos sentits de la marxa des de primera hora de la tarda i els vehicles s'han desviat per les carreteres BV4025 i la B-400. Els cotxes que circulaven en sentit nord han estat desviats per la carretera de Sant Corneli, fins arribar a Vallcebre. Des d'allà agafaven la B-400 (la carretera procedent de Saldes) fins a reincorporar-se de nou a la C-16. Els cotxes que circulaven en sentit sud fan el recorregut a la inversa.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.47 hores. Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).