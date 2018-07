El grup Destemps treu a la llum el seu primer treball

Fa molts anys que toquen. La música és la seva passió. Però no ha estat fins aquest any quan han pogut fer realitat un dels seus somnis com a banda de música: treure el seu primer disc al mercat. El grup Destemps iniciarà aquest juliol la promoció, amb concerts en directe, del seu primer treball oficial com a grup: Mentides per fardar (RGB Suports, 2018), que ha estat produït per Marc Martín, nomenat millor productor de l´any per Enderrock.

Els membres de la formació, amb ADN berguedà, amb dos dels seus integrants de Borredà, reconeixen que treure al mercat un disc «amb cara i ulls» és «una nova empenta» després d´anys de tocar plegats i de petits treballs autoeditats. Arnau Nadeu ha recordat que tots ells fa anys que formen part del món de la música. «Havíem tocat en grups per separat, i a través de la universitat ens vam unir com a formació perquè vam veure que teníem uns interessos molt similars», ha concretat a Regió7.

Tenen clar que el que més els agrada és fer música plegats «i transmetre energia i vitalitat des de dalt l´escenari». El rock és el seu estil i el seu disc el defineixen com una col·lecció de deu cançons «plenes de riffs enèrgics i versos directes», amb «crítica social, reflexió i desamor».

Nadeu ha explicat que costa compaginar la feina de tots ells amb l´afició a la música, però assegura que treuen les hores d´on faci falta per assajar i per fer concerts. «Hem viscut uns mesos frenètics perquè hem hagut d´entrar en un estudi, i seguir el procés de fer un disc professional», explica. El mes de juliol iniciaran una altra fase del projecte: la promoció del disc amb concerts en directe arreu del territori. «Estem concretant dates i esperem aviat tenir un calendari tancat», afirma.

A la veu i el baix d´Arnau Nadeu i a la bateria de Ferran Nadeu, la part berguedana del grup, s´hi afegeixen les guitarres del Quim Surià i de l´Adrià Casòliva.