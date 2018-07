Puig-reig reviu el passat templer amb activitats i festa a l'entorn del castell

La desena edició de la Festa dels Templers de Puig-reig ha començat amb èxit. Les primeres activitats divendres, i ahir, amb la celebració de la majoria dels actes, han tingut una bona acollida entre veïns i visitants.

La zona del castell, epicentre de la festa que vol recordar la importància del llegat templer al municipi, va convertir-se durant la tarda en un espai de recreacions, espectacles, música i gastronomia. Com en les darreres edicions, un dels principals reclams de la festa són els espectacles que escenifiquen les lluites dels templers, com vivien o com es vestien. Paral·lelament, els visitants també podien conèixer els orígens del castell o bé passejar-se entre les parades del mercat.

Un dels moments amb més afluència de gent va ser a l'hora de sopar, amb un nombrós públic fent cua per poder adquirir alguns dels plats que se serveixen a les parades de la fira. El sopar va ser el preludi de les activitats nocturnes, que era previst que s'allarguessin fins a la matinada. Jesús Subirats, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Puig-reig, que coorganitza la festa juntament amb l'Associació de Templers de Puig-reig, feia una bona valoració de la jornada, en espera que avui, diumenge, s'acabi d'arrodonir la festa amb activitats especialment dirigides al públic infantil i familiar, com màgia, contacontes i tallers de ceràmica. Les propostes s'iniciaran a les 11 del matí i s'allargaran fins a les 7 de la tarda.