Les rieres berguedanes guanyen més banyistes de l'àrea metropolitana

Estirar la tovallola per prendre el sol i refrescar-se a l'aigua és la imatge típica a les platges catalanes, i també ho és a les rieres del Berguedà. Amb l'arribada de l'estiu, banyistes provinents de la zona metropolitana s'apropen cada cop més als rius de la comarca, en plena natura i on no tenen problemes per trobar un racó per prendre el sol, com a alternativa a la platja. Són, sobretot, grups de joves amics i famílies amb criatures petites, que veuen en l'entorn natural, la tranquil·litat i la proximitat amb Barcelona els principals actius del Berguedà, i és el que els porta a posar-se el banyador i desplaçar-s'hi.

«És el primer cop que vinc a la riera de Merlès. Sóc aquí perquè gairebé sempre anem amb els amics a la platja i avui volíem fer una sortida diferent, i refrescar-nos a la vegada. Vaig buscar a través d'Internet rieres que fossin properes a Barcelona i que estiguessin bé, i em va sortir aquesta», explicava ahir Ana Villanueva, barcelonina de 28 anys que va anar-hi amb dos amics italians i una amiga brasilera. A la carretera i als senders que passen pel costat de la riera de Merlès es podia veure ahir, a les principals zones de bany, cotxes estacionats sense estar en cap moment atapeït.

A la Gola de les Heures, un paratge amb aigües tranquil·les i un salt d'aigua on molts joves juguen, hi havia desenes de banyistes, molts de provinents de l'àrea metropolitana. I és que és relativament fàcil, els dies que l'afluència no és exageradament alta, trobar un lloc per aparcar el cotxe a prop dels trams del riu on habitualment els banyistes van a passar-hi el dia.

La normativa per protegir la riera, a més, no és molt restrictiva. Tot i que aquest estiu ha entrat en vigor l'ordenança d'usos de Merlès, no hi ha les restriccions d'accés d'altres rieres conegudes, com la de Set Gorgs, ubicada al municipi de Campdevànol, al Ripollès. Els banyistes que ahir al migdia eren a les zones de bany de la riera de Merlès no van trobar vigilants, tot i que sí que van poder veure les senyalitzacions que hi ha en tot l'entorn natural que adverteixen que es tracta d'un espai protegit i que, per tant, no poden tenir actituds incíviques ni embrutar l'entorn.

Una família d'Esparreguera que s'estava banyant ahir a Merlès destacava, precisament en aquest aspecte, que «fa uns anys que venim a la riera perquè, a part de passar-ho bé, ens agrada transmetre a la nostra filla els valors de respecte envers el medi. I és cert que altres vegades hem vist actituds de persones incíviques que embruten la natura, i per culpa d'aquests individus l'accés en algunes rieres, com la de Set Gorgs, és molt restrictiu», explicava Mònica Armengol.

«És la primera vegada que em banyo a la riera de Merlès, i hi he vingut perquè no hi ha la massificació de la platja. A part, les muntanyes i la natura transmeten molta tranquil·litat», explicava Marín Raffo, veïna de Castelldefels de 36 anys. I va anar amb la seva amiga, Rosa Lachica, de Terrassa, que ja coneixia l'entorn, i assegura que any rere any veu més banyistes a les rieres. Tot i que la majoria de persones que ahir van decidir passar el dia a la riera de Merlès eren de la zona metropolitana, també n'hi havia de la regió central. Com Alonso Sánchez, un manresà de 38 anys que hi va anar amb la seva família. «Ens agrada venir aquí perquè així fem una activitat diferent, i no hi ha tanta gent com a la piscina. Ja fa uns anys que venim uns tres o quatre cops cada estiu», explicava. Altres banyistes consultats explicaven que hi havien anat aconsellats per amics o perquè ho havien vist per Internet. I és que a la xarxa es poden trobar blocs d'excursionistes on es recomana la riera i al web TripAdvisor –de referència en l'àmbit turístic– hi ha comentaris favorables per als qui vulguin desconnectar de la ciutat, i s'hi valora especialment l'entorn natural.

Tot i que la riera de Merlès atrau bona part dels banyistes provinents de Barcelona i voltants, a Pedret –el tram del Llobregat que passa pel pont gòtic i a prop de l'església romànica– també és fàcil trobar-hi famílies i grups de joves que hi van a passar el dia. Molts d'aquests banyistes, però, són del Berguedà i comarques properes que hi han anat perquè els ho han aconsellat. En aquest entorn, moltes de les persones que s'hi apropen prefereixen passejar o practicar esport. Racons de les rieres que abans només coneixia la gent del Berguedà, ara són zones preuades pels barcelonins.