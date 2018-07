Entra en vigor l'ordenança per controlar l'activitat a Merlès

La riera de Merlès estrena, aquest estiu, la nova ordenança per regular-ne els usos i els accessos. Una demanda històrica dels ajuntaments dels termes municipals per on passa la riera amb l'obejctiu de preservar-ne la conservació. Els consistoris implicats han acordat una normativa per tal de gestionar un entorn natural que rep cada estiu molts visitants que en condicionen l'equilibri ecològic. La nova normativa s'aplicarà en els 53 quilòmetres que van des del naixement de la font de la Mata fins a l'aiguabarreig amb el Llobregat en els cent metres d'amplada de cada ribera.



A falta que els consistoris concretin aquest punt, en funció dels trams, la limitació de visitants se situarà al voltant de les 500 persones. Aquest estiu s'ha iniciat una prova pilot per limitar l'accés a la part nord, amb l'objectiu de comprovar-ne l'efectivitat en la manera d'aplicar la limitació. La idea és marcar una limitació com la que es va posar en marxa a la riera de Campdevànol, on el llindar per no deixar entrar més gent a l'entorn natural es va situar en les 500 persones.



En el marc d'aquesta ordenança, una barrera amb un vigilant limitarà el pas a la zona de les Llosses, on alguns dies d'estiu es poden acumular 3.000 persones, segons tenen comptabilitzat tècnics del Consell Comarcal. Igualment, se senyalitzarà l'espai amb les prohibicions per tal de recordar que no s'hi pot acampar ni fer botellón, entre d'altres.

Control i sancions



Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra vetllaran pel compliment de la norma i aplicaran les sancions pertinents. Els ajuntaments ja tenen el règim d'infraccions amb les seves corresponents sancions, que aniran des dels 750 euros les faltes lleus fins als 3.000 les més greus.



Els responsables municipals han recordat que que a la riera de Merlès calia «posar-hi ordre» tenint en compte que la problemàtica s'arrossega des de fa 30 anys. El nou règim de sancions tindrà en compte des d'accions com ara bretolades fins a actes incívics que atemptin contra l'espai natural o la reiteració, segons ha explicat el conseller de Territori, Francesc Xavier Francàs.



L'acord ha tingut el vistiplau dels ajuntaments afectats, que són els de Sant Jaume de Frontanyà, les Llosses, Borredà, la Quar, Sagàs, Lluçà, Santa Maria de Merlès, Puig-reig i Gaià. La nova ordenança farà possible l'aplicació de «mesures de vigilància, control, gestió i sanció necessàries per abordar la problemàtica existent», segons ha detallat el Consell Comarcal, que dóna suport a la iniciativa. La riera de Merlès està catalogada amb diversos graus de protecció com ara la de Reserva Natural Parcial i Zona d'Especial Conservació. Així, una de les principals preocupacions és la de la conservació de l'entorn i de no posar més en risc la desaparició de les espècies autòctones, algunes en perill d'extinció per la intrusió d'altres espècies, com és el cas dels crancs autòctons, que es veuen amenaçats per espècies invasores. En els darrers anys s'estan duent a terme diverses campanyes per tal d'aconseguir preservar-ne la fauna i flora.