Un grup de professionals arrenda Cal Vidal per recuperar-ne els habitatges

Vidàlia és el nom del projecte de masoveria urbana que promouen un grup de professionals que s'ha fixat com a objectiu rescatar de l'ostracisme l'antiga colònia tèxtil de Cal Vidal (Puig-reig) –on actualment viuen una quinzena de persones–, per crear-hi una cooperativa d'habitatges, consum i treball que doni nova vida al vell complex fabril que va sucumbint lentament però inexorable a l'oblit. Dècades d'abandó han transformat aquest espai en el passat bulliciós i ple d'activitat en un decorat decadent, un mirall on a hores d'ara majoritàriament es reflecteixen imatges d'esllanguiment.

Després que el projecte de la immobiliària nord-americana Hines, que va comprar la major part del conjunt (menys els espais de la Fundació Vidal que inclouen el museu), quedés en no res per la crisi, ara aquest grup s'ha fixat en aquest nucli per desenvolupar-hi un projecte diametralment oposat basat en l'economia circular i col·laborativa per convertir Cal Vidal en un espai autogestionat i cooperatiu. Els esculls són que han de fer un pla d'urbanització i restauració del conjunt amb la dotació dels serveis necessaris que hauran de valorar el consistori i les autoritats competents i aclarir els interrogants que encara planen sobre la propietat de la hipoteca que va demanar Hines al seu dia per portar a terme el seu projecte.



Cooperativisme i masoveria

L'Associació de la Promoció de la Masoveria Urbana aplega advocats, arquitectes, assessors immobiliaris i l'emprenedor social Daniel Joseph Hayes i la seva companya, Queralt Jordà, psicòloga, amb arrels a Manresa, amb qui ha conversat Regió7. Coneixen Cal Vidal per haver fet la Ruta de les Colònies. I van creure que podria ser un bon escenari per desenvolupar-hi un model cooperatiu basat en l'economia circular.

«Venim del món cooperatiu i hem viscut en comunitat a can Masdeu», comenten. Un dels seus primers triomfs ha estat aconseguir signar un contracte de masoveria de 75 anys pel conjunt amb els propietaris Hines Cal Vidal SL. Aquest contracte –que té el 2018 de carència–, preveu que a partir del 2019 paguin per ocupar els espais 5.000 euros al mes en obres a fer en espais de l'antiga colònia. Ara estan treballant per presentar a l'Ajuntament de Puig-reig un pla d'urbanització per a la recuperació d'habitatges i la dotació de serveis del conjunt, pas previ imprescindible per dur a terme el seu projecte.

També cal la creació d'una cooperativa que faciliti habitatges a través de contractes de masoveria a nous inquilins, que pagarien una quantitat d'entrada al voltant de 20.000 euros per tenir dret a un habitatge i posteriorment haurien de fer obres de millora als immobles com a pagament de la seva estada. «Volem formar un grup de pioners alienats i inspirats per la visió d'aquest projecte», exposen. Calculen que amb un centenar de persones interessades podrien crear la Cooperativa Integral Vidalia per intentar «la compra de la propietat». A hores d'ara tenen un grup de col·laboradors d'una vintena de persones que a banda de fer els treballs tècnics i de difusió de la proposta conreen els horts de l'antiga colònia, una zona de 8 hectàrees i una bassa. I asseguren que hi ha 160 persones interessades en aquest projecte que vol crear la cooperativa integral d'habitatge de consum i treball. «La idea és que puguis viure aquí» amb els màxims serveis propis.



Una idea plasmada per fases

Els promotors de la iniciativa són conscients que «tenim molta capacitat humana i poca de financera» i per això saben que hauran de desenvolupar el seu projecte per fases. Inicialment compten que puguin impulsar la posada en servei de la cooperativa d'habitatge amb 10 cases, de moment. «La nostra previsió és que hi hagi nous veïns a cal Vidal el 2019». Expliquen que es tracta d'un projecte nou i «d'una gran magnitud».

A banda de la cooperativa d'habitatge es proposen crear-ne una de consum «per gestionar la producció i venda de productes alimentaris per als habitants de la colònia a través d'un projecte propi d'agricultura ecològica i l'abastament de productors locals». I una cooperativa de treball per fer «projectes de treball comunitari i fomentar l'autoocupació dels membres del projecte». També volen tirar endavant projectes culturals i artístics

Els masovers tindran els seus contractes i de la «gestió de tota la tasca col·lectiva se n'encarregaria a administrador per tal que el funcionament orgànic de la colònia i el seu manteniment i elements comuns i col·lectius es mantinguin sempre en perfecte estat de conservació».



El consistori espera el projecte

EI el consistori com veu aquesta iniciativa? A l'expectativa. L'alcalde Puig-reig ,Josep Maria Altarriba, assegura que «com a idea ens sembla fantàstica» però adverteix que actualment el consistori només té «una proposta de 16 pàgines i això hauria de venir acompanyant d'un projecte d'urbanització i de serveis i de restauració d'edificis en consonància amb el Pla Director de les Colònies». Altarriba destaca que el consistori «ha de demanar els requisits indispensables de la mateixa manera que els demana a qualsevol veí». Per això espera que les intencions i idees es concretin en documents.