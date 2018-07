El Berguedà crea un catàleg de serveis educatius per als centres de la comarca

El Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà presenten per segon any un catàleg de serveis i activitats pels centres educatius de la comarca, que recull 38 accions al servei dels centres de infantil, primària, secundària i escoles bressol per al proper curs que s'iniciarà al setembre. Es tracta d'una eina interactiva que estructura la informació de les activitats a través de fitxes que contenen una descripció de l'activitat, objectius, continguts, a qui s'adreça, durada, calendari i contacte.

El catàleg està dividit en diverses àrees. En total 38 accions i projectes en els quals poden participar els centres berguedans. Les àrees temàtiques treballades des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà són: Cultura emprenedora; borsa jove; ocupació al Berguedà; Projecte Educatiu de Tecnologia, Educació Innovació i Treball (PETIT); generació d'idees i creació d'empreses; Currículum Vitae; Empresa Jove Europea; Cooperatives; entrevista de treball

Mentre que les àrees temàtiques que ha plantejat el Consell Comarcal del Berguedà són: Serveis i recursos; esport blanc escolar; igualtat i identitat de gènere; migracions; consum; diversitat i inclusió social