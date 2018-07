Cercs proposa batejar com a Primer d'Octubre el carrer Joan Carles I

A la tercera serà la bona. Això esperen els veïns de Sant Jordi de Cercs que han promogut una recollida de signatures i han aconseguit que el govern de CiU i el grup de l'oposició del CLAM-AM es facin seva una moció en què demanen que el carrer Joan Carles I passi a dir-se Primer d'Octubre abans de l'1 d'octubre d'enguany. La proposta es debatrà en el ple municipal que tindrà lloc demà, dimecres, 4 de juliol a 2/4 de 8 del vespre a la sala de sessions de l'Ajuntament de Cercs.

També un mes de juliol però de l'any 2013 el ple de Cercs ja va aprovar iniciar el procés per canviar el nom d'aquest carrer. I és que l'actual rei emèrit va visitar Sant Jordi de Cercs el 17 de febrer del 1976 amb motiu de la inauguració del pantà. Una infraestructura que va comportar que el poble de Sant Salvador de la Vedella desaparegués sota les aigües. Per reubicar-ne els veïns afectats es va construir el nucli de Sant Jordi. I el llavors flamant rei espanyol va voler veure com seria el nou poble, que li va dedicar un carrer.

El 2013 la secció local de l'ANC va proposar iniciar una recollida de signatures. CiU i el grup de CLAM-AM hi van votar a favor i dos regidors no adscrits es van abstenir. El ple va aprovar iniciar el procés de canvi si els veïns ho veien bé majoritàriament. Aquest acord va quedar en no res. Gairebé un any més tard, el juny del 2014, l'ANC informava que havia aconseguit 250 signatures que pretenien presentar el consistori per iniciar el procés de canviar el nom. No es va arribar a fer.

En aquesta ocasió han estat els veïns del carrer els que han recollit signatures. Dels 25 veïns que hi viuen 20 han votat favor del canvi. Han presentat una proposta de moció al consistori i hi donen suport CiU i el grup del CLAM. La proposta es debatrà en el proper ple, aquest dimecres. Ara la proposta té una data i es demana que l'acord del canvi de nom es faci realitat abans d el'1 d'octubre del 2018.

En declaracions a aquest diari, l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, ha dit que en aquesta ocasió «a diferència de les anteriors hi ha una proposta de nom i una data» per fer-ho realitat. D'altra banda, el dirigent local ha dit que el consistori assumirà els costos derivats del canvi del nom del carrer: annexar a les escriptures de cada propietari i a pagar el registre davant de notari i les comunicacions a les empreses de serveis informant del canvi.

Per la seva banda, Jordi Ganyet del CLAM-AM s'ha mostrat favorable al canvi proposat pels veïns.