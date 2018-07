Marie Kapretz és restituïda com a delegada del Govern català a Alemanya

Marie Kaprtez (Berlín, 1975) ha estat restituïda com a delegada del Govern de la Generalitat a Berlín tal i com ha informat aquest dimarts el departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Kapretz va ser nomenada pel càrrec per primer cop el febrer del 2016 per l'aleshores conseller Raül Romeva. I va ser destituïda arran de l'aplicació de l'article 155 que va comportament el tancament de les delegacions i del Diplocat.

Els objectius de les delegacions a l'exterior són enfortir i ampliar les estructures governamentals de l'acció exterior de Catalunya per defensar i promoure els interessos del país a l'exterior, així com bastir i reforçar les relacions bilaterals de Catalunya i les aliances amb altres actors, xarxes i organismes internacionals.

Nascuda a Berlin el 1975, Marie Kapretz és graduada en Disseny per l'Escola La Massana de Barcelona. Ha cursat també estudis de Formació Professional en llenguatge visual i gràfic, processos creatius, treball autònom i en equip i treball multidisciplinari. Ha dut a terme formació en Planificació i realització de projectes d'emprenedoria social, en Lideratge estratègic en Organitzacions, Desenvolupament Democràtic i Geopolítica i Governança Global. Parla alemany, anglès, català, castellà i grec. S'ha implicat en diferents projectes d'emprenedoria social a Catalunya i en l'àmbit internacional, a banda de la seva feina com a dissenyadora gràfica. Ha col·laborat amb diferents publicacions. Fou vocal del Consell Català del Moviment Europeu, membre d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana, entitats on ha dut a terme nombroses ponències sobre Catalunya i Alemanya. Fou membre del Club Pirineu Global pel foment d'exportació i de la Cambra de Comerç de Barcelona. Ha participat com a ponent en diverses conferències i col·labora habitualment en programes de mitjans de comunicació alemanys (ARD, ZDF, DW, DLF, Phoenix, Tagesspiegel, die Welt, entre altres) que debaten sobre l'actualitat política catalana.