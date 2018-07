El nou sistema de control dels fuets de Patum fa que se'n recuperin més

El nou sistema de control dels fuets de la Patum que s'ha aplicat durant el Corpus d'enguany ha funcionat «positivament». El consistori ha recuperat pràcticament la totalitat dels fuets que no s'han fet servir durant els salts de la plaça i dels passacarrers. Una mesura per a la millora de la seguretat impulsada pel mateix consistori que va ser ben valorada durant la darrera reunió del patronat, divendres, on es va parlar del desenvolupament de la festa celebrada aquest 2018.

Enguany, a banda del codi de barres que ja els posa l'empresa que fabrica els fuets, Pirotècnia Igual, també han incorporat una numeració especial de la Patum perquè l'Ajuntament pogués garantir-ne la traçabilitat i origen i saber exactament a quina colla es lliuraven, en quina quantitat i quants en retornaven perquè no s'havien fet servir. D'aquesta manera s'ha volgut garantir que el consistori pugui respondre dels fuets que siguin responsabilitat seva davant de qualsevol possible reclamació i davant de l'estricta normativa pirotècnica. «Fins ara no teníem com respondre si un fuet petava fora dels dies de Patum i fora de la plaça de Sant Pere o de Berga perquè no havia estat retornat», ha comentat la regidora Mònica Garcia. Amb el nou sistema, es té un control molt més acurat de tots els fuets i aquest Corpus s'han pogut comptabilitzar els que s'han retornat i els motius. La despesa de fuets és de 40.000 euros

Garcia ha recordat que anys enrere, alguns fuets que no petaven perquè no es feien servir no tornaven a l'Ajuntament. «El nou sistema ha fet que la gent en prengui més consciència i garantir-ne més seguretat post-Patum», ha assegurat, «ara ens en podem responsabilitzar perquè tenen aquesta numeració especial».

Garcia ha concretat que s'ha retornat la cinquantena de fuets que s'havien lliurat de més, en total, als responsables de les comparses de foc per si hi havia cap imprevist, com per exemple, que no s'encengués. «Els que no s'han tornat, sabem que ha estat perquè han tingut algun problema», ha dit. També es farà constar a l'empresa el funcionament incorrecte d'alguns dels petards.