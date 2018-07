Puig-reig posa a concurs les obres per evitar que caigui la torre del castell de Merola

ARXIU PARTICULAR

Simulació de com quedarà la torre ARXIU PARTICULAR

L'Ajuntament de Puig-reig posarà a concurs les obres de consolidació i recuperació de la torre del castell de Merola. Les obres costaran 200.000 euros.

El projecte executiu l'ha redactat l'arquitecte Carles Enrich, dirigit pel Servei de Patrimoni Local (Spal) de la Diputació. Es preveu fer «una nova estructura que respecti i redibuixi el perímetre original desaparegut». També es recuperarà «la funció de mirador amb el desenvolupament dels trams d'escales que s'encaixen en els nivells de sostres originals, els quals encara poden observar-se en les restes de la cara interior del mur conservat». Fonts de la Diputació han exposat que «aquesta nova estructura consisteix en un entramat de perfils de fusta massissa, de proveïdors locals, que s'uneixen a través de platines metàl·liques ocultes, que configuren una gelosia tridimensional de barres que recupera la volumetria original de la torre». Per accedir a la torre es construirà una escala «exterior, com era habitual en les torres de defensa». L'accés a la tor-re «es proposa portar-lo a terme de forma controlada i guiada per a la seguretat dels visitants», han indicat fonts de l'ens provincial.