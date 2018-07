Berga acollirà 200 docents catalans en la Jornada eXplora STEAM, avui

Uns 200 professors d'educació d'infantil, primària i secundària s'apleguen avui en la Jornada eXplora STEAM, que neix amb l'objectiu d'introduir els docents en el món STEAM ( Science, Technology, Engineering, Art and Math), presentar eines i recursos, debatre i compartir experiències a l'entorn de les STEAM. L'organització va a càrrec del departament d'Ense-nyament català.

Les activitats tindran lloc al pavelló de Suècia i a l'institut Serra de Noet de Berga, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 6 de la tarda. Hi haurà una Fira de Recursos STEAM amb 9 espais, on es compartiran diferents recursos i informacions STEAM d'arreu del territori. L'organitzacio farà 9 grups que aniran visitant tots els espais en intervals de 10 minuts. Les instruccions concretes es donaran en el moment de lliurar les acreditacions. Hi haurà maletes amb matreial didàctic dels àmbits de les temàtiques: ciències, tecnologia... Se celebraran una desena de tallers per a professors de primària i secundària. A la tarda es duran a terme una desena de grups de conversa.

Fonts de la UPC de Manresa han indicat que participaran en aquesta jornada amb un espai a la Fira de Recursos STEAM, els tallers i la resta d'activitats de la jornada.