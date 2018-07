Cercs aprova canviar de nom el carrer de Joan Carles I

D. C.

El públic va omplir la sala de plens de Cercs, ahir D. C.

El ple de l'Ajuntament de Cercs va aprovar ahir el canvi de nom del carrer de Joan Carles I de Sant Jordi pel de Primer d'Octubre. Tal com va informar aquest diari, la proposta la feien conjuntament l'equip de govern de CiU i el principal grup a l'oposició CLAM-AM. I ho van votar a favor els 5 regidors de l'executiu presents al ple (l'alcalde Jesús Calderre era absent per motius professionals pel seu càrrec com a diputat de la Diputació) i els dos regidors del CLAM. El regidor del Piber, Germán Sánchez, es va abstenir.

La sessió va ser seguida per un grup de veïns del carrer esmentat i del nucli. Els veïns del carrer van iniciar una recollida de signatures i van proposar als dos grups, CiU i CLAM-AM, canviar de nom. El consistori assumirà les despeses derivades del canvi de nom, que s'ha de fer abans de l'1 d'octubre.