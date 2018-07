L'Ajuntament de Berga se solidaritza amb els condemnats del Moviment del Rif

L'Ajuntament de Berga ha manifestat el seu suport i solidaritat amb el poble rifeny en el ple ordinari d'aquest dijous. Representants d'aquest col.lectiu a Berga han defensat una moció en la que es palesa la solidaritat berguedana amb el poble rifeny i "especialment amb les persones empresonades per un judici polític ja que les manifestacions van ser de caràcter pacífic, reclamant demandes de caràcter socieconòmic i en matèria de drets fonamentals i recollits a la Declaració Universal de Drets Humans".

Han explicat que el Tribunal d'Apel·lació de Casablanca ha condemnat aquesta setmana als activistes del Moviment Popular del Rif (Hirak) a 20 anys de presó "per atemptar contra la seguretat interna de l'estat" i altres delictes com "la rebel·lió i participació en protestes no autoritzades". S'han condemnat mig centenar de persones (entre aquestes menors d'edat) a penes que oscil·len entre 20 i 10 anys de presó i multes de 5.000 dirhams (450 euros). El procés judicial ha durat 9 mesos i "ha estat ple de queixes per part de la defensa dels activistes , que han denunciat una constant falta de garanties jurídiques i maltractament a les cel.les".

El ple també ha acordat "instar al govern marroquí que aturi la repressió, amb la voluntat de buscar el diàleg i la pau social d'una manera real i evident". I demanarà al govern espanyol "el reconeixement i la reparació dels danys causats per l'ús sistemàtic al Rif, entre 1921 i 1927 d'armes químiques com el fosgen, la cloropicrina, i, sobretot, la yperita i el gas mostassa". L'acord també inclou instar al Govern català " a emprendre mesures i accions polítiques en suport i ajuda als empresonats del Rif". Així mateix "reconèixer i donar suport a la diàspora rifeny a que actualment són ciutadans de Berga, que en molts casos han hagut de marxar del seu país per la falta d'oportunitats socials i econòmiques".

Justament abans del ple un centenar de persones s'han manifesta a la plaça de Sant Pere per manifestar el seu rebuig a la condemna dels activistes del moviment popular del Rif.