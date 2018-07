Puig-reig es proposa recollir 3.000 euros per investigar sobre l'esclerosi múltiple

Per l´esquerra, Eva Grisau, el regidor Josep Campos ´Pipo´ i Joana Mendoza, a la piscina de Puig-reig, ahir D. C.

L'Ajuntament de Puig-reig s'ha proposat recollir 3.000 euros en la campanya per la investigació sobre la malaltia de l'esclerosi múltiple a través de les activitats programades en solidaritat amb els afectats per aquesta malaltia, que tindran lloc aquest diumenge 7 de juliol arreu de Catalunya. Per quart any consecutiu, el consistori se suma a la campanya «Mulla't per l'esclerosi múltiple», que es fa a diferents poblacions catalanes, i impulsa una jornada d'activitats que també fan possible 150 persones i entitats del poble. La programació aconsegueix omplir el recinte de la piscina municipal al passeig de la Via, segons va explicar el regidor Josep Campos Pipo en la presentació del programa, ahir.

En l'acte de Puig-reig, hi van intervenir dues persones afectades per aquesta malaltia, que van explicar com els condiciona la seva vida i van demanar el suport dels berguedans per a la campanya «Mulla't per l'esclerosi» per ajudar a recaptar fons. De les activitats programades només s'ha fixat el preu de l'esmorzar a les 8. Per la resta d'activitats que es faran a la piscina i al passeig de la Via (tallers d'hipopressius, pilates, aqua-gym, espectacle familiar El cavaller Capgros, ballada de gegants i guerra de globus, concert vermut i tapes solidàries amb el grup Aquell Parell i Gemma Vilanova, Martí Riera i Eduard Freixa) els assistents poden fer les donacions que vulguin. Els diners es destinaran a benefici dels infants amb esclerosi múltiple.

Joana Mendoza va explicar que la malatia l'afecta en el seu dia a dia «en el caminar i la sensiblitat». Quan té un brot es queda «sense força a les cames i he d'anar a l'hospital que em tractin». Fa 8 anys que la té i en cada persona es manifesta de forma diferent. «Vaig començar que vaig quedar paralitzada i no sabia què em passava, creia que era angoixa. Em van fer les proves i em van diagnosticar aquesta malaltia». Amb la medicació ha millorat. «Ara fa dos anys que no tinc cap brot, és a dir que funciona». Mendoza destacava la importància d'invertir perquè s'investigui «i que es pugui pagar el medicament que és molt car» mentre els assitents «s'ho passen bé». Mendoza va agrair el suport que els presta l'Ajuntament.

Eva Grisau va convidar els assistir a les activitats programades a Puig-reig perquè a més de recollir fons també és important «sensibilitzar sobre l'existència d'aquesta malaltia. Sabem que hi ha molta gent que la té. Per cada dues dones hi ha un home que la té». Grisau deia que la investigació és important per donar «noves oportunitats als joves que tenen aquesta malaltia, que puguin investigar perquè els nens puguin tenir una vida millor. Els malalts més antics estan molt pitjor que nosaltres perquè no hi havien medicaments. Intentem que els que venen darrere nostre puguin tenir una vida millor».