Berga dóna el tret de sortida a la campanya «Un poble empresonat», que s'allargarà fins diumenge

Berga ha donat el tret de sortida a la campanya «Un poble empresonat», que consisteix que diferents persones (voluntàries) es tanquin dins de dues cel·les que s'han col·locat a la plaça de les Fonts de Berga en diferents torns de dues hores de durada cadascun fins diumenge a les 8 del vespre. Es tracta d'un acció simbòlica per reivindicar la llibertat dels presos independentistes que es realitza a diferents poblacions catalanes. El febrer d'enguany es va fer a Manresa.

L'acció impulsada per Òmnium i l'ANC té el suport del PDeCAT, ERC, la CUP i CDR's. Fonts de l'organització han explicat que el mig centenar de places estan pràcticament plenes. Cada dia es duran a terme diferents activitats paral·leles com la cantada del Cant dels Ocells o debat de diferents temàtiques. Una de les primeres la tarda de divendres ha estat un recital de poemes a cura de l'editor Jaume Huch o un debat sobre l'ensenyament a la nova República.