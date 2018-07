Berga obre avui les cel·les per reclamar la llibertat dels empresonats independentistes

Berga comença avui, divendres, a les 6 de la tarda, l'acció reivindicativa «Un poble empresonat», que ja s'ha dut a terme en altres ciutats del país. Consisteix que persones voluntàries es tanquin dues hores en cel·les d'una presó simulada com les que poden ocupar els presos per denunciar l'existència de presos polítics.

A Berga es durà a terme en dues cel·les que arribaran avui a primera hora de la tarda a la plaça de les Fonts. Hi seran avui, dissabte i fins diumenge. Per a tots aquests dies s'han organitzat diferents activitats paral·leles i cada dia es farà El cant dels ocells.