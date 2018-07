Una festa per no perdre les tradicions i enfortir els lligams de bon veïnatge

«Fer una festa durant trenta anys consecutius és un goig». Així ho creu Elisenda Martí, la regidora que lidera l'organització institucional del Segar i el Batre. En l'àmbit pràctic, la festa és a cura d'una comisisó específica que, majoritàriament «són gent d'edat avançada» malgrat que cada any hi ha hagut noves incorporacions. Mantenir la tradició d'ensenyar com es feien aquestes antigues feines del camp ha creat lligams intergeneracionals. Martí explica que és habitual que al camp de cereals situat davant de l'església de Santa Maria d'Avià, on se celebra la festa, s'hi vegin avis i nets segant plegats. «La gent jove sap qui és en Ramonet o en Pepet, existeix un lligam entre generacions». Per això, la regidora avianesa afirma que el Segar i el Batre és una eina excel·lent per enfortir els lligams de bon veïnatge. «El Segar i el Batre té una part que va molt més enllà de la recuperació de les tradicions del camp», assegura convençuda.

Tradició i actualitat conviuran aquest any. A través d'una petició del grup Artistes per la República, diumenge, els segadors que fan possible la festa acabaran d'esculpir amb els seus volants un llaç groc de solidaritat amb els presos independentistes perquè es vegi a vista d'ocell. «Vam demanar a la colla de segadors del poble si es podia fer el llaç segat manualment. A d'altres llocs ho han fet amb màquines. Aquí a mà». El 28 de juny es van fer uns treballs de sega prèvia i es va marcar el llaç que «s'acabarà de fer diumenge». Elisenda Martí ha agraït la col·laboració de tothom que ho ha fet possible, i del cineasta local Carles Seuba, que ho ha enregistrat.

Tot i que enguany s'escauen els trenta anys de la celebració no s'han fet actes especials perquè «ja es van fer pels 25 anys», ha dit Martí. Els actes començaran a les 9 a l'era de Santa Maria amb els treballs de segar, garbejar i batre. A les 10 del matí hi haurà el popular esmorzar dels segadors i diferents actes paral·lels.