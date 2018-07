Tret de sortida a la proposta «Un poble empresonat» que es fa a Berga fins diumenge

D. C.

Voluntaris tancats a les cel·les a la plaça de les Fonts de Berga, ahir D. C.

Des d'ahir a les 6 de la tarda fins diumenge a les 8 del vespre, i de forma ininterrompuda, mig centenar de persones voluntàries viuran (per torns ) a l'interior de les dues cel·les que s'han instal·lat a la plaça de les Fonts de Berga. Forma part de la campanya «Un poble empresonat», que, per exemple, el febrer es va fer a Manresa i que es du a terme a diferents poblacions catalanes. Es tracta d'una acció simbòlica per reclamar l'alliberament dels presos independentistes que promouen Òmnium Cultural, ANC, i que a Berga té el suport de PDeCAT, ERC, la CUP i CDR.

Ahir, a les 7 de la tarda, es va interpretar El cant dels ocells, acció que es repetirà dissabte i diumenge. Durant tot el cap de setmana es faran diferents activitats paral·leles a redós de les cel·les per dinamitzar la tancada. Les persones voluntàries hi romandran tancades dues hores.