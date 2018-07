Avià rememora les antigues feines del Segar i el Batre

Fa trenta anys que Avià ha convertit les antigues feines del camp del segar i el batre en una reeixida recreació festiva. Ara ja no se sega a mà, ni es fan els esmorzars contundents dels segadors. Les màquines recol·lectores han substituït a molts braços que antany passaven bona part de l'estiu fent aquesta feina imprescindible.

El Segar i el Batre d'enguany ha aplegat desenes de persones que han gaudit amb els cants del grup Tornaveu que han amenitzat l'esmorzar. Hi han assistit la directora dels serveis de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya central, la berguedana Míriam Sort, el d'Agricultura Ramon Lletjós o el president del Consell Comarcal del Berguedà David Font, entre d'altres a qui l'alcaldessa Patrocini Canal ha acompanyat.

Al camp de l'església de Santa Maria s'hi han aplegat els segadors veterans que han mostrat als joves com es fa aquesta feina. Enguany ha servit també per acabar un llaç groc al blat, una acció simbòlica per reclamar la llibertat dels presos independentistes. A redós del segar i el batre s'hi han instal·lat parades de productes artesans o agroalimentaris, jocs, demostracions de com filar la llana i les puntaires