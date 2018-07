Avià manté viva la recreació festiva del segar i el batre

Posa't bé l'esclopet, no piquis amb la falç a terra, la cama enrere i a poc a poc!». Així explica Ramon Solà, de 73 anys, al seu net, Miquel Solà, de 13, com s'ha de segar i no prendre mal. Això passava ahir a Avià, en la trentena edició del Segar i el Batre, al camp de blat que hi ha a tocar de l'església de Santa Maria.

El jove, rialler i amb ganes, s'hi posa: es posa l'esclop i agafa el gran volant i estassa les tiges del cereal. Se'n surt prou bé amb la supervisió de l'avi, un expert en la matèria. «Jo segava abans que el segar i el batre fos una festa» . És fill d'Obiols, d'Avià mateix. Recorda que el darrer any que ho va fer amb el seu pare en van sortir 484 cavallons, de la segada, una tasca que s'afegia a portar un ramat d'ovelles i vaques. Una feinada, i feixuga. Segaven de les 10 del matí a a 2/4 de 6. És difícil segar, Ramon?.«No n'és, de difícil. Bé, és com tot. Tu deus saber fer anar l'ordinador i no et deu costar gens, però no saps segar. Tot té la seva dificultat». En Ramon alliçona el net, que diu que, segant, «et distreus», i somriu. Balla amb el grup de bastoners i li agrada la natació. Neda al Tossalet de Berga. «És més fàcil nedar, eh, Miquel!», li diu, sorneguer, l'avi. Tot i això, el noi, alt, prim i ros com una espiga daurada de blat, té ganes d'aprendre'n i en Ramon li ensenya també com fer un vencill, per lligar els cavallons. La metgessa Roser Fer-rer, que segueix l'escena, fa un apunt: «El vencill és per lligar els cavallons perquè no tenim cordills, com diu la cançó».

Qui no canta com els integrants del grup Tornaveus, que amenitza l'esmorzar de la festa, però fila concentrada és Remei Vilamosa, de 74 anys, sota l'ombra d'un gran roure davant del camp on se sega. «Les àvies eren del Soler d'Odèn, però jo vinc de Clariana de Cardener i visc a Navàs». Vilamosa va a fires i festes de tot Catalunya i mostra com es fila la llana en directe. «Tenia 6 anys que ja ho feia, de filar». Ho ensenya a les fires però també en instituts.

Enguany, la festa ha tingut un ingredient nou. S'han esculpit un llaç groc al camp de blat. Ahir es va completar. Forma part de la campanya Artistes per la República. Els berguedans Albert Gar-rido (càmera) i Carles Seuba (realitzador) i el bagenc Aleix Prat (muntador) ahir van acabar de gravar per fer un videoclip que en els propers dies es podrà veure a les xarxes. Seuba explica que «farem un mix entre una tradició ancestral com segar i batre amb la modernitat del segle XXI a través d'una música» per ara secreta. El misteri es desvelarà ben aviat.