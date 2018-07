Ferrocarrils invertirà més de 700.000 euros en tres anys per a millores del Tren del Ciment

El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Enric Ticó, ha explicat aquest matí, a la Pobla de Lillet, el pla d'inversions previst al Tren del Ciment per al període 2018-2021. Concretament, FGC invertirà 706.000 euros en diferents actuacions de millora a la infraestructura en els propers tres anys.

Així ho ha fet públic Ticó en l'acte que ha servit per inaugurar l'Any Güell, que servirà per commemorar el centenari de la mort del mecenes d'Antoni Gaudí, Eusebi Güell Bacigalupi, i retre homenatge i reivindicar la figura d'aquest empresari, un personatge destacat de la Barcelona i de la Catalunya del darrer terç del segle XIX i principi del XX i que va portar a l'alt Berguedà activitat econòmica amb la instal·lació de la fàbrica de Ciment Asland.

La inversió que es preveuen per a la millora del Tren del Ciment, que uneix la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, fent parada als Jardins Artigas i a la fàbrica de ciment Asland del Clot del Moro, s'ha dividit segons les seves destinacions. D'aquesta manera, es faran servir 184.000 euros a material mòbil (per al manteniment del material motor, l'adquisició i substitució de les rodes dels cotxes i locomotores); 207.000 euros a infraestructures (millora de la via, ponts, murs viaductes, túnels i una millora de la senyalització); i 315.000€ a edificis i entorn (per a l'adequació d'accessos i manteniment d'estacions).

De tots aquests treballs està en licitació la rehabilitació del pont al punt quilomètric 3,100, per un import de prop de 50.000 euros, i està en procés de redacció el projecte de pas inferior entre l'aparcament i l'estació de la Pobla de Lillet, per poder suprimir l'actual pas de vianants per la carretera B402 i garantir la seguretat dels visitants, amb un import de prop de 198.000 euros.

A més a més, Ticó ha anunciat que s'han iniciat les converses per poder preservar un dels equipaments que formen part del conjunt patrimonial de la colònia Güell, a tocar de la fàbrica de ciment Aslant: el xalet Güell. L'edifici es troba en un greu estat de degradació i l'objectiu dels ajuntaments de la zona és poder-lo restaurar per evitar que acabi desapareixent.



Petjada de Güell al Berguedà

Ticó, acompanyat de l'alcalde de La Pobla de Lillet, Vicenç Linares; de l'alcalde de Castellar de n'Hug, Salvador Juncà; del director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, i del director del Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug i director del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, Jaume Perarnau, han realitzat un recorregut commemoratiu a través de les parades del Tren del Ciment, seguint la petja que va deixar Eusebi Güell a la comarca, mort justament ara fa 100 anys (el 8 de juliol del 1918). S'ha visitat els Jardins Artigas, construït per Antoni Gaudí unit a Güell per la seva relació d'amistat i mecenatge i l'antiga fàbrica de ciment Asland, recuperada i convertida des de fa anys en museu, instal·lada a l'alt Berguedà per voluntat de Güell, que va considerar que la comarca tenia les condicions necessàries per a la producció de portland a principis del XIX.



L'acte ha finalitzat amb la descoberta d'una placa commemorativa, a tocar de la plaça de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet, per recordar la figura de l'empresari Eusebi Güell, i amb la visita a l'exposició El món màgic del Carrilet.