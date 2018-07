El castell de Berga consolidarà les restes trobades perquè es conservin

Quatre campanyes d'excavacions al castell de Berga han servit per posar al descobert restes fins ara amagades al subsòl de l'antiga fortificació. Perquè aquestes troballes no es perdin, es conservin i puguin ser visitables en un futur proper, cal fer una campanya de consolidació que es portarà a terme aquest any, un cop ja s'ha donat per finalitzada la quarta edició dels treballs de recuperació d'aquest passat patrimonial que impulsa l'Associació d'Amics del Castell de Berga i l'Ajuntament de Berga.

Durant quinze dies, més d'una vintena de joves, dirigits per l'arqueòleg Pere Cascante i el seu ajudant Pep Sánchez han fet tasques d'excavació i extracció de materials per continuar les feines fetes enpassades campanyes . Tal com explicava a Berguedà Setmanal Pere Cascante, en els darrers anys s'han assolit «molt bons resultats» que s'han de continuar amb un clar objectiu: recuperar el castell de Berga i fer-lo visitable.

En aquesta tasca hi treballa de manera incansable l'Associació d'Amics del Castell, amb Xavier Campillo al capdavant. L'entitat insisteix, fa temps, a donar al castell de Berga la importància que asseguren que té i acostar aquesta fortificació, molt oblidada durant dècades, a la ciutat de Berga i a la comarca, i de retruc, a la resta de visitants que arriben al Berguedà.

Les feines que s'han portat a terme durant dues setmanes al perímetre d'excavacions del castell han servit per continuar recuperant les restes de les estructures carlines, datades de final del segle XVIII i principi del XIX, que s'havien construït a sobre de les restes de l'antiga església de Santa Eulàlia, datada del segle XI, un cop ja s'havia enderrocat. Cascante ha recordat que gràcies a l'actuació de l'any passat, quan es van rebaixar uns metres de terra, es va posar al descobert el mur que s'havia construït arran d'una esllavissada i que connecta l'entrada del polvorí amb la part nord de l'església de Santa Eulàlia. Les tasques s'han centrat, aquest estiu, en l'espai que hi ha al voltant de l'antiga piscina de l'hotel que va ocupar el castell a mitjan segle XX, «perquè és on ara podem treballar», assegura Cascante, «i on hem aconseguit troballes interessants que aquest any hem continuat documentant i acotant en funció del nivell on s'han trobat».

Segons l'arqueòleg, «s'està veient que la part dels murs nord i sud estan molt més ben conservades que les de la part central», tot i que no descarten trobar restes destacades un cop puguin iniciar-se els treballs de la zona que ara encara ocupa l'estructura de la piscina.



Objectius a curt termini

Per als impulsors d'aquesta campanya, el més important a hores d'ara, a banda de continuar les tasques de recuperació els propers anys, és una actuació per consolidar el que s'ha trobat fins ara, i que es farà gràcies a una subvenció del Consell Comarcal del Berguedà. «S'han posat al descobert estructures molt senzilles que es desfan molt fàcilment i les hem de preservar tenint en compte que cada vegada tenim resultats més satisfactoris i que les feines han de continuar els propers anys», ha recordat Cascante.

Un altre dels objectius, aquest a mitjà termini, és la signatura d'un conveni entre l'Associació Amics del Castell, l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà «per anar en una única direcció» en la recuperació de d'aquesta fortificació. Segons Cascante, caldria treballar per tenir un pla director d'actuacions concretes per «posar en valor les estructures, poder-les interpretar i aconseguir que el castell sigui visitable amb passarel·les, plafons explicatius i espais adaptats».

Un primer pas seran les visites guiades periòdiques que s'iniciaran aquest mateix juliol i s'allargaran durant tot l'estiu que portarà a terme Xavier Campillo gràcies a una subvenció. Les sessions per visitar el castell i les restes arqueològiques es faran durant els caps de setmana i els festius. L'objectiu és clar: fer renéixer el castell.