El consistori consulta als veïns de Berga la nova ordenança municipal de residus

L'Ajuntament de Berga ha iniciat aquest dimarts una consulta ciutadana per elaborar la nova ordenança municipal de residus impulsada per l'àrea de Medi Ambient del consistori berguedà. Es tracta d'una norma per regular la gestió dels residus municipals, així com per establir les condicions de la prestació del servei i dels mecanismes sancionadors en cas d'incompliment de la normativa, segons el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, de la Llei reguladora dels residus, en què s'estableixen les competències atorgades als ens locals en aquesta matèria.

L'elaboració d'aquesta nova ordenança respon a la necessitat d'establir les condicions de la prestació del servei de recollida de residus per part de l'Ajuntament de Berga i també preveu determinar les obligacions dels usuaris a l'hora de fer ús del servei. En aquest sentit, la normativa pretén fomentar la minimització dels residus domèstics, promoure la reutilització i el reciclatge i proporcionar les infraestructures necessàries per a la posada en marxa de la recollida selectiva, entre d'altres.

Per tal de realitzar les aportacions, el consistori ha posat a l'abast dels veïns i veïnes una sèrie d'eines de participació ciutadana en relació a l'ordenança esmentada. En aquest cas, les persones interessades en fer qualsevol suggeriment hauran de ser majors de 16 anys i caldrà accedir a l'apartat 'Participació ciutadana en projectes normatius' de l'àmbit dedicat a la participació ciutadana del portal web municipal. En aquesta secció, els usuaris i usuàries podran consultar i descarregar-se el document de síntesi de l'Ordenança de residus de Berga, en què s'exposen els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar mitjançant la implementació d'aquesta norma.

A més, en aquest espai també hi apareix l'enllaç al formulari d'instància genèrica que cal emplenar per formalitzar les aportacions corresponents. El període per a la presentació de les instàncies de forma presencial o telemàtica finalitzarà el proper 24 de juliol. Per a qualsevol aclariment sobre el procés de registre de les instàncies podeu adreçar-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), situada a la planta baixa de l'edifici consistorial (Pl. Sant Pere, 1) o trucar al telèfon 93 821 43 33.