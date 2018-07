FGC aposta pel Tren del Ciment amb una inversió de més de 700.000 euros

Bones notícies per al Tren del Ciment. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona aquest equipament, invertirà 706.000 euros fins al 2021 per millorar aquest equipament turístic que ressegueix l'antic traçat del carrilet entre la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug. Així ho va anunciar ahir el president de FGC, Enric Ticó, en l'acte d'inauguració de l'Any Güell, que servirà per commemorar el centenari de la mort del mecenes d'Antoni Gaudí, Eusebi Güell Bacigalupi, i retre homenatge i reivindicar la figura d'aquest empresari destacat de finalsdel segle XIX i principi del XX que va sacsejar l'activitat econòmica de l'alt Berguedà amb la instal·lació de la fàbrica de Ciment Asland i tot el moviment que això va suposar.

La inversió prevista per a la millora del Tren del Ciment s'ha dividit en tres partides, segons les seves destinacions. D'aquesta manera, es faran servir 184.000 euros a material mòbil, com per exemple per al manteniment del material motor, per l'adquisició i substitució de les rodes dels cotxes i locomotores; 207.000 euros a infraestructures, per a la millora de la via, ponts, murs viaductes, túnels i una millora de la senyalització; i 315.000 euros a edificis i entorn, per a l'adequació d'accessos i manteniment d'estacions.

Ja està en licitació la rehabilitació del pont al punt quilomètric 3,100, per un import de prop de 50.000 euros, i està en procés de redacció el projecte de pas inferior entre l'aparcament i l'estació de la Pobla de Lillet, per poder suprimir l'actual pas de vianants per la carretera B402 i garantir la seguretat dels visitants, amb un import de prop de 198.000 euros.

Ticó, acompanyat ahir dels alcaldes de la Pobla de Lillet i de Castellar de n'Hug, Vicenç Linares i Salvador Juncà, i director de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, Josep Manuel Rueda, va destacar «la bona feina feta» en els darrers anys per situar al mapa l'alt Berguedà i els seus atractius turístics, i arribant a la xifra rècord des de la seva posada en marxa el 2005, de 25.000 visitants durant la temporada del 2017. «Al voltant del Tren del Ciment hi ha turisme i patrimoni i això s'ha de preservar», va assegurar. «Nosaltres ens comprometem amb la part que ens toca, no només amb paraules sinó amb fets», va dir, fent referència a la inversió prevista en els propers anys.