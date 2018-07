La restauració del xalet Güell, un proper pas per sumar més peces al circuit turístic

El xalet Güell és l'edifici més emblemàtic de l'antiga colònia del Clot del Moro de Castellar de n'Hug, on s'havien allotjat els alts càrrecs de la fàbrica de ciment i els seus successius directors fins al cessament de l'activitat. El pas dels anys i la manca d'actuacions a l'edifici han fet que el xalet es trobi, actualment, en una situació de degradació. Els alcaldes dels municipis units pel Tren del Ciment reclamen la restauració d'aquest equipament patrimonial amb l'objectiu d'incloure'l en el circuit turístic i ampliar les visites als Jardins Artigas i a la fàbrica del Clot del Moro. Ahir, Enric Ticó, president de Ferrocarrils, va anunciar públicament el seu compromís davant els batlles per restaurar aquest xalet. «Hem de parlar amb ajuntaments i totes les institucions implicades per, primer, no deixar perdre aquest edifici i, segon, potenciar-lo com a atractiu».