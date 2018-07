La Universitat d'Estiu de la Natura, pionera al territori a fer sortir els alumnes de l'aula

«Estudiar la natura per aprofitar-la, per potenciar-la i per no fer-la malbé, i tot això lligant-ho amb la tècnica i la ciència». D'aquesta manera explicava el doctor en Ciències Geològiques Josep Font els objectius de la Universitat Catalana d'Estiu de la Natura, la primera al territori. Era el juny del 1994, en la presentació de la primera edició d'aquests cursos. Enguany, la Universitat Catana d'Estiu de la Natura arriba als 25 anys al Berguedà, i els directors de la iniciativa, Josep Font i Dolors Grau, asseguren que els objectius continuen sent els mateixos: treure els coneixements de l'aula i transmetre el vessant científic i tècnic de la natura més enllà de la seva contemplació.

La iniciativa va començar fa vint-i-cinc anys impulsada per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà. Josep Font recorda que la voluntat era descentralitzar els estudis universitaris de les principals capitals i oferir una proposta durant els estius emmirallant-se en la reeixida Universitat d'Estiu de Prada, però fent servir, en aquest cas, la natura com a eix vertebrador dels cursos. «I quin millor lloc que el Berguedà, envoltat de natura, per ser l'escenari d'aquesta universitat?», es pregunta Font.

La primera edició, que va tenir com a seu acadèmica el castell de Berga, va tenir molt bona resposta, i des de llavors són molts els alumnes, professors i ponents que han passat per les sessions. Quina és la clau de l'èxit? Grau i Font ho tenen clar: oferir uns cursos que tenen la pràctica com a ingredient principal, davant de les sessions teòriques. «Els alumnes descobreixen la realitat amb visites sobre el terreny, estem envoltats de natura i això és una oportunitat per treballar tots els temes que han centrat les diferents edicions de la universitat». Aquest model, el de sortir de les aules per adquirir coneixements, fa uns anys que està en augment, tot i que, modestament, els responsables de la UCEN recorden que fa vint-i-cinc anys que el practiquen. «El model no ha canviat gens», asseguren. «Sí que han canviat alguns temes, i ens hem adaptat a les necessitats i hem fet les millores que calien per a l'organització, però continuem tenint l'espai natural com a aula principal per poder conèixer els recursos que ens aporta en molts àmbits que a vegades no són estrictament científics ni tècnics».

El que tampoc ha canviat pràcticament és el perfil d'alumnes. La UCEN va dirigida a tothom qui té ganes d'ampliar els seus coneixements, i principalment a professors, que després poden transmetre els coneixements als seus alumnes. Tampoc hi ha fronteres, reconeixen. «Hem tingut persones de tot arreu», expliquen.

Per a Font i Grau, aquests vint-i-cinc anys d'universitat han estat un «aprenentatge constant» i una experiència enriquidora principalment, «pel contacte que hem fet amb tots els professors, ponents i alumnes que han passat pels cursos». Asseguren que «han passat els millors del món de la ciència i la tècnica, i també alumnes molt il·lusionats i interessats en adquirir coneixements, i això, envoltats de natura i lluny de grans ciutats com Barcelona, encara és més enriquidor». També en destaquen l'impacte que la iniciativa ha tingut per al Berguedà, amb centenars de persones que han conegut el territori.

I després de 25 anys, què? Ho tenen clar: la UCEN continuarà treballant per promoure vocacions científiques i tècniques a partir de les múltiples possibilitats que els ofereix la natura.



L´Exploratori dels Recursos de la Natura promou les vocacions científiques

Acostar la universitat a una comarca on no hi ha estudis superiors, i fer-ho a través de les potencialitats de la natura i els recursos que ofereix, és un dels objectius que s´han assolit, amb èxit, després de vint-i-cinc edicions de la Universitat Catalana d´Estiu de la Natura (UCEN)

Aquest projecte ha estat el principal detonant, en els darrers anys, d´altres iniciatives amb una voluntat ferma d´ampliar aquestes propostes al territori durant la resta de l´any, i no només una setmana d´estiu en la qual es concentren els cursos de la UCEN.

D´aquesta voluntat en va néixer, el 2010, l´Exploratori dels Recursos de la Natura, un projecte territorial impulsat pel Campus d'Excel·lència Internacional BKC de la Universitat Politècnica de Catalunya conjuntament amb l'Ajuntament de Berga, amb l'objectiu de fomentar les vocacions cientificotecnològiques, millorar l'aprenentatge a secundària i educació superior i contribuir al desenvolupament del territori del Berguedà, ric en recursos naturals.

En els darrers anys, la formació universitària s´amplia més enllà del juliol amb els cursos Explora amb la natura i el territori com a eix central. A més a més, s´hi estan desenvolupat iniciatives com la Fira del Coneixement, que porta a Berga centenars d´alumnes d´arreu de Catalunya per conèixer projectes de recerca reals, el Fòrum de Joves Talents, així com el desenvolupament de projectes europeus on col·laboren centres d´arreu d´Europa com el recentment finalitzat ScienceGirls (vegeu pàgina 3).