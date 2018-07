Un grup de veïns treballa en un pla estratègic per a Bagà i fer una llista per al 2019

Projecte Bagà. Aquest és el nom que rep la iniciativa popular que impulsen veïns del poble amb el doble objectiu de fer un pla estratègic del municipi a 50 anys vista i esdevenir la llavor d'una futura llista oberta que es presenti a les eleccions municipals del 2019. Ahir van presentar aquesta proposta Josep Ureña, un veterà activista del món cultural i associatiu baganès i president de l'Associació de la Fia-Faia i de la Medieval i Pep Llamas, que el 2015 va ser el cap de llista de CiU i que posteriorment s'ha integrat al grup mixt del consistori, on està a l'oposició.

Projecta Bagà «és un projecte polític» perquè vol transformar Bagà «però no té res a veure amb els partits polítics». Actualment aplega mig centenar de persones que estan fent reunions. A final d'any tindran un recull de propostes concretes en diferents àmbits com l'econòmic, l'urbanístic o el cultural que faran públiques. I a partir d'aquí veuran si algun dels seus integrants es vol presentar a les municipals del 2019 per aplicar les propostes. Una de les primeres accions que duran a terme és una sopar groc per a 400 persones en solidaritat amb els presos independentistes i exiliats el 25 d'agost a la plaça Porxada. Una part de l'import serà per la caixa de solidaritat.