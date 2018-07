Una de les informacions amb les quals van marxar la quarantena d'alumnes que dimecres van participar a la ruta per la part alta de la ciutat de Berga és la importància que va tenir la riera de Metge per la construcció de fàbriques. «Al segle XVIII Berga tenia una trentena de molins que funcionaven amb la força de l'aigua», va explicar Ivan Sànchez només a l'inici de la visita, a tocar de l'antic molí del Guiu, on actualment encara hi ha l'hostal.

Els assistents a la visita, sorpresos, es van demanar per què havien desaparegut bona part dels molins i també fins quan havien estat en marxa les fàbriques que s'havien construït al llarg d'aquesta riera, de la qual s'aprofitava l'aigua. La història dels antics molins i els espais fabrils, que ara ja no existeixen en bona part dels casos, va combinar-se amb una pinzellada dels orígens de la ciutat.

Un cop al barri vell, els alumnes, amb el mapa a la mà que els marcava els límits de la ciutat i l'antiga muralla, van poder conèixer alguns dels espais més emblemàtics de la part alta de la ciutat que també havien funcionat com a motors econòmics i que avui dia presenten una imatge molt diferent, lluny de l'esplendor de fa unes dècades, com per exemple el carrer Buxadé.