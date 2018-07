Castellar de n'Hug rep la distinció de Pobles amb Encant de la Generalitat

Castellar de n'Hug ha estat distingit amb el segell «Pobles amb Encant» atorgat per l'Agència Catalana de Turisme de la Generalitat, juntament amb 5 municipis més; Peratallada, Prades, Rupit i Taüll, els quals s'uneixen als dos que ja van ser validats durant el mes de març passat (Calella de Palafrugell i Montsonís). Durant el mes de novembre se celebrarà l'acte de lliurament del distintiu.

Fonts de l'Ajuntament de Castellar han explicat que «pel municipi és una gran satisfacció ser un poble amb "encant", entès aquest com un atractiu o bellesa especial, en el seu conjunt, que captiva i enamora els visitants i que ve donat precisament per la seva conjunció d'aspectes i d'elements arquitectònics, urbanístics, patrimonials, mediambientals i turístics». Per l'Ajuntament «és un orgull i una gran satisfacció formar part d'aquest reconeixement que ens permetrà treballar conjuntament amb l'Agència de Turisme de Catalunya per promoure el municipi, el qual fa un esforç important per adaptar-se a les necessitats del mercat».