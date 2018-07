Creen una associació per agafar les regnes de la celebració de l'aplec del Pi

Associació del Pi de les Tres Branques. Aquest és el nom de la nova entitat que s'està impulsant amb l'objectiu que el 2019 assumeixi la gestió de la celebració de l'aplec catalanista del Pi de les Tres Branques segons ha confirmat a Regió7 Adrià Solé, alcalde de Castellar del Riu, municipi on s'alça aquest símbol de la unitat dels Països Catalans glossat per mossèn Cinto Verdaguer. Alhora també és el primer president de la nova entitat, que es troba en un estat molt incipient de creació.

La nova entitat neix amb l'objectiu d'organitzar l'aplec per bé que el consistori «hi continuarem posant la infraestructura», ha comentat Solé. «L'Ajuntament de Castellar del Riu sempre hem volgut que els actes els gestionin les entitats». Solé exposa que «pel tarannà que té la festa» i també per la necessitat «d'anar-la modernitzant» es considera necessari que sigui una entitat la que n'assumeixi l'organització.

La nova entitat tot just comença a caminar i està en tràmits d'inscripció. «Només hem fet una reunió», ha informat Solé. L'entitat «està oberta a tothom» i es vol que hi hagi entitats i persones a títol individual que pagaran 20 euros a l'any per al seu manteniment. «Ara estem buscant socis», ha dit Solé. El 1980 l'Ajuntament de Berga va organitzar l'aplec del Pi de les Tres Branques. Posteriorment, arran dels fets violents del 1991, ho va deixar i es va crear una coordinadora que en va agafar el relleu. A principi de la dècada passada ho va assumir l'Ajuntament de Castellar del Riu.

Llaç groc al Pi

El pla de Campllong acull demà l'aplec. Després que a les 11 es faci l'acte patriòtic al Pi vell, es formarà un llaç groc humà de solidaritat amb els presos independentistes. Seguidament hi haurà els parlaments a cura de Maria Plana, de Som Països Catalans, i Marcel Mauri, portaveu d'Òmnium Cultural. També hi haurà la intervenció de Carles Puigdemont a través d'una videoconferència. Després del cant d' Els segadors els actes es traslladaran al Pi jove, a la 1 a càr-rec de l'Esquerra Independentista (EI). A 2/4 de 3 hi haurà dinar de germanor al centre cívic d'Espinalbet al qual s'espera l'assistència d'unes 150 persones.