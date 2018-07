Un aplec del Pi de les Tres Branques a la baixa manté la lluita pels Països Catalans

Castellar del Riu ha celebrat aquest diumenge una nova edició de l´Aplec del Pi de les Tres Branques que evidencia una tendència a la baixa pel que fa a l´assistència i que, precisament, ha servit per introduir novetats en la organització per tal que en un futur pròxim torni a ser multitudinari.

Aquest diumenge han estat unes 400 les persones que s´han acostat fins el Pla de Campllong per celebrar el tradicional aplec en honor a l´arbre que el poeta Jacint Verdaguer va immortalitzar com una de les icones en l´imaginari nacional de Catalunya i els Països Catalans. La poca assistència de gent ha obligat l´organització a limitar al perímetre de la construcció la formació d´un llaç groc gegant de 41 metres de llarg per sis d´amplada. Els membres de l´ANC de Berga havien imprès 500 cartulines grogues per formar el llaç i en van acabar repartint entre 350 i 400.

Les novetats organitzatives tenien com a missió, i així va resultar, fer un aplec més àgil, per la qual cosa s´han eliminat els parlaments de cada un dels representants dels territoris de cultura catalana. En el seu lloc han intervingut Maria Planas de l´entitat Som Països Catalans i Marcel Mauri d´Òmnium Cultural. Va tancar el torn de parlaments un missatge de vídeo enregistrat del president Carles Puigdemont des de l´exili animant els assistents a no defallir i anunciant la voluntat de ser a l´aplec personalment l´any que ve.