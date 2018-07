L'Ametlla de Merola farà un homenatge a Francesc d'Assís Picas, autor dels seus Pastorets

Una delegació de veïns de l'Ametlla de Merola en representació dels seus Pastorets es van desplaçar ahir a la Jonquera per assistir al funeral de Francesc d'Assís Picas, el prolífic escriptor ametllenc i autor dels textos dels seus coneguts Pastorets , La Flor de Nadal, que ha mort a la Jonquera, on vivia actualment. Amb la mort, als 96 anys d'edat, de Picas, l'Ametlla de Merola ha perdut un dels seus grans referents culturals. Per això des de la compa-nyia teatral local l'Esplai han avançat que estudiaran com fer-li un homenatge durant, molt probablement, la temporada teatral dels Pastorets que ara tot just començarà amb els assaigs.

Francesc d'Assís Picas Pons va néixer l'any 1922 a l'Ametlla de Merola. El seu pare va estar també vinculat al món teatral. De l'antiga colònia berguedana en va marxar per motius laborals l'any 1953 per anar a la Jonquera, on s'hi ha estat fins al final dels seus dies. No obstant això, Picas va continuar vinculat a la població de la llera del Llobregat i la va visitar cada any en motiu de les representacions dels Pastorets o la festa major del mes de setembre, entre d'altres esdeveniments culturals i socials. En nom de l'Associació Cultural l'Esplai, Mateu Fité ha explicat que «és molt prematur dir res i no n'hem parlat entre tots però evidentment quan comencem a fer els Pastorets li farem algun recordatori. En Picas va ser un pilar de la cultura del poble i la seva tasca quedarà per sempre, sobretot, per l'obra dels Pastorets, que justament perquè la va escriure ell la gent els coneix com Els Pastorets de l'Ametlla de Merola».

Picas és autor d'altres obres, com ara Els bandolers de Cantallops, que també es va representar a l'Amellta així com d'altres títols. El traspàs de Picas ha xocat la vida local de l'antiga colònia tèxtil del Berguedà. El paper de Picas a la comunitat local era clau pel fet que l'Associació Cultural l'Esplai que posa en escena cada any La Flor de Nadal és una de les entitats que vertebra la població. L'Ametlla també viu amb intensitat la festa major i, de manera especial, els balls dels nans. Francesc d'Assís Picas era també un habitual a les representacions dels balls a pesar de viure fora del poble.