Guardiola aposta per recuperar el seu castell

Bones notícies per al castell de Guardiola i per a les persones que fa anys que treballen per recuperar aquesta antiga fortificació i les seves restes ensorrades, a sobre del túnel del Collet. La Diputació de Barcelona ha aprovat la redacció del pla director d'aquest jaciment. Una eina que garantirà la continuïtat de les tasques arqueològiques a l'espai per reivindicar un tresor patrimonial desconegut, encara, per a molts guardiolencs.

L'associació Torre de Guaita va iniciar les excavacions al terreny fa més d'una dècada. Des de llavors, la tasca ha estat incansable i des del 2010 s'han fet deu camps de treball que ofereix el departament de Joventut de la Generalitat.

En aquestes deu campanyes s'han localitzat troballes que han permès afirmar que el castell de Guardiola és una de les fortificacions medievals més importants del territori de les quals es conserven restes. Els joves participants al camp de treball d'enguany i els seus impulsors, els membres de l'associació Torre de Guaita, van ser coneixedors, dimarts, durant el desenvolupament de les tasques sobre el terreny, de la bona notícia. L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, va visitar el jaciment amb el director del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, Joan Closa, i ho van aprofitar per comentar-los l'aprovació del pla director. «Estem molt contents», assegurava a Berguedà Setmanal Gerard Ferrer, president de Torre de Guaita, «perquè ara hi haurà un document tècnic que marcarà quines hauran de ser les prioritats, les actuacions per realitzar i els espais per consolidar un cop es vagin fent noves troballes», va concretar.

Ferrer va recordar que feia molts anys que es reclamava aquest pla director i l'alcalde, Josep Lara, va explicar que és la tercera vegada que el consistori el demanava a la Diputació. «Un dels motius que han fet més fàcil que s'hagi aprovat és que fa dos anys la companyia Endesa, propietària dels terrenys on és el castell, va fer-ne la cessió al consistori». Per a Lara, el pla «és una eina important per no anar a cegues i saber què és tot el que hi ha i què cal fer», va dir. En aquest sentit, va afegir que «el pla director suposarà, primer, tenir una radiografia del jaciment, amb una documentació de tot el que s'ha localitzat, detallar quins són els passos a seguir i a prioritzar segons les necessitats i els recursos». Per altra banda, va recordar que «serà molt més senzill poder accedir a subvencions per realitzar noves campanyes i actuacions». De moment, Lara no ha concretat quins són els objectius a llarg termini, però creu que cal apostar per un espai que s'ha comprovat que té importància patrimonial. El pla director està valorat en 21.000 euros i a hores d'ara no s'han determinat quins seran els terminis.

Per la seva banda, Gerard Fer-rer espera que els camps de treball tinguin continuïtat per mantenir la feina feta en els darrers estius, així com també durant les sessions entre temporades.

Durant les darreres dues setmanes, vint-i-quatre joves d'arreu de Catalunya han participat en una nova edició del camp de treball al jaciment del castell de Guardiola. Les tasques han consistit a donar continuïtat a les excavacions realitzades des del 2010 amb la voluntat de fer noves troballes i posar al descobert noves parts de les zones que ja s'han estat excavant en els darrers anys.



Vint-i-quatre joves treballen sobre el terreny

El president de l'entitat Torre de Guaita, que impulsa el camp de treball, que s'ofereix des de la Generalitat, recordava que les feines s'han fet com en les darreres edicions: al matí, tasques d'excavació al camp, i a la tarda, activitats complementàries, d'oci i turístiques per la comarca.

L'arqueòloga d'enguany, Marta Ramon Garcia, ha explicat que l'extensió del jaciment és «molt gran» i que hi ha molts fronts oberts per continuar les tasques. Enguany (vegeu part inferior d'aquesta pàgina) s'han aconseguit algunes troballes destacades que se sumen a les ja realitzades en edicions anteriors, com la posada al descobert de la torre de l'homenatge, així com de diverses estances, i la localització de la muralla exterior, que se suma a la muralla interior del recinte noble. Paral·lelament, s'ha realitzat la consolidació d'una de les parts recuperades l'any passat. Com recorda Ferrer, «una acció imprescindible per conservar les troballes».