L'Ajuntament cedeix l'organització de l'acte a una entitat per fer-lo créixer

Aquesta edició amb menys participació a l'Aplec del Pi de les Tres Branques –l'any passat hi van prendre part unes cinc-centes persones i fa unes dècades n'eren milers– també ha de ser, però, la que marqui un punt d'inflexió en la recuperació de l'acte. Així ho vol l'Ajuntament de Castellar del Riu, que amb aquesta finalitat ha creat una associació que ha de vetllar per reformular l'aplec. L'alcalde, Adrià Solé, ha argumentat que «és un començament, pel nostre gust ve poca gent, però traspassant l'acte a les entitats el que volem és això, que les entitats portin la gent; l'Ajuntament continua organitzant la infraestructura i el que volem és que les entitats organitzin els actes que portin la gent... Fa molts anys que reivindiquem el nacionalisme a base dels Països Catalans però han passat prou coses en els últims anys perquè actualitzem aquesta mena de reivindicació amb els presos, els exiliats i tot el que va passar arran del referèndum». Un dels factors que han fet baixar la participació aquest any és l'absència de l'entitat Indrets pel Record, que hi aportava un centenar de persones. En aquest sentit, l'alcalde ha argumentat que amb l'organització de tants actes a tot arreu al final també es resta participació.

Un dels atractius nous de l'aplec ha estat la presència al pla de Campllong de dos drons de l'entitat Motards Independentistes i l'ANC de Berga per prendre imatges del Pi i de la construcció del llaç groc gegant.