L'Escola d'Estiu d'Emprenedors es consolida amb 191 projectes en una dècada

En una dècada, l'Escola d'Estiu per Persones Emprenedores del Berguedà ha donat suport, formació i orientació a 191 projectes emprenedors, molts dels quals segueixen en funcionament actualment. El projecte, impulsat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà al 2009 com a iniciativa innovadora i que d'altres territoris han replicat, com és el cas del Lluçanès i el Moianès, s'ha consolidat a la comarca.

Durant la primera quinzena de juliol, des d'un enfoc totalment pràctic i amb una nova metodologia implementada per la Fundació Universitària del Bages (FUB) que quantifica el procés emprenedor amb actituds, capital i habilitats emprenedores; s'ha introduït als alumnes en la creativitat, la construcció dels fonaments d'un negoci, les habilitats necessàries per a emprendre, la identificació de recursos, tràmits fiscals i administratius, l'elaboració d'un pla d'empresa i l'inici de l'activitat.

Els alumnes han pogut elaborar i consolidar la seva idea de negoci, permetent-los veure les debilitats i els punts de diferenciació del seu model abans de la seva posada en pràctica o en les fases inicials de l'activitat, i alhora, generar sinèrgies entre els participants. Les sessions han anat a càrrec de professorat de FUB i altres professionals experts en diferents sectors. Incloent d'aquesta manera a un conjunt heterogeni de docents: empresaris, pedagogs, gestors administratius, consultors en màrketing...

La cloenda de l'Escola d'Emprenedors, realitzada el divendres 13 de juliol, es van presentar els diferents projectes emprenedors que els alumnes han treballat i madurat durant el curs: des de botigues on-line de samarretes, turisme solidari, hostaleria, activitats ambientals al Berguedà, cuina vegana, pallassa-cooperativa, acadèmia d'anglès, botiga electrònica per arreglar tablets, mòbils... entre d'altres projectes. Va cloure el curs Joan Cavallé, director general de la Caixa d'Enginyers.

Tal i com han recordat fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, aquest projecte d'impuls de l'emprenedoria al Berguedà es relliga amb altres iniciatives desenvolupades per l'ens com el projecte de Cultura Emprenedora a l'Escola (CUEME); l'Empresa Jove Europea (EJE); el Projecte Educatiu de Tecnologia, Innovació i Treball (PETIT) i el Concurs d'Idees Emprenedores.