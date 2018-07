Bagà viatja al seu passat medieval amb les Festes de la Baronia de Pinós

Bagà va lluir de nou els encants del seu ben conservat barri vell a les Festes de la Baronia de Pinós. Enguany els encarregats del pes de l'organització han estat les persones que altres anys ja s'havien ocupat de diferents parts de la celebració, segons ha explicat el regidor Joan Oña.

Un dels plats forts de la celebració va ser el mercat medieval que va obrir portes dissabte a la tarda als carrers del nucli històric baganès, on es van concentrar una vuitantena de parades de productes agroalimentaris del Berguedà, grups de recreació, tallers, tir amb arc, trobadors, un soc àrab, jocs infantils, artesans, demostració d'oficis i taverna medieval al pati d'armes de palau. L'edifici del palau va acollir un sopar convocat per «donar a conèixer el valor patrimonial d'aquest conjunt i les pintures neoclàssiques», ha explicat Oña. «Hi ha molta gent de Bagà mateix que no ho coneix». El sopar va tenir la particularitat que es va intentar adaptar a l'època medieval i per tant «no es van fer servir ni forquilles, ni ganivets, només elements de ceràmica». El sopar el va elaborar la cuinera de Guardiola Conxita Carreras. El mercat amb les demostracions dels oficis de diferents artesans va tornar a obrir les seves portes diumenge.

Joan Oña ha explicat que aquesta proposta es va complementar amb batalles d'espases i una batalla campal «sense concurs» com es feia altres anys. Es va substituir per una exhibició. També hi va haver recital de joglars a la plaça Porxada, el concert dels joglars de Ripollet a palau, la presentació dels grups de recreació a la plaça Porxada i l'espectacle de tancament amb els diables del Clot de l'Infern de Puig-reig.

Joan Oña ha explicat que les Festes de la Baronia de Pinós «continuen sent una de les activitats més potents del poble». En aquest sentit n'ha fet «una valoració molt positiva. Hem parlat un per un amb els paradistes i la majoria estan contents i ens han dit que tornaran l'any que ve». D'altra banda, Joan Oña ha destacat que l'organització d'un esdeveniment d'aquestes característiques que s'allarga durant diferents setmanes comporta «molta feina». Amb tot, ha valorat que l'esforç fet i la feina que s'hi ha invertit han estat reeixits.