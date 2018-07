Una vuitantena de patinadors competiran al Trofeu Berguedà d'Alpí en línia

El passeig de la Pau de Berga es convertirà, per tercer any, en el punt de trobada de patinadors de la disciplina d'Alpí en línia. Serà aquest cap de setmana quan els millors d'aquesta disciplina d'arreu del territori espanyol es disputaran el tercer Trofeu Berguedà d'Alpí en Línia, una prova puntuable per la Copa d'Espanya i la Lliga Catalana d'aquesta modalitat.

Tal i com ha explicat Eduard Coronado, membre del Club May Luengo i organitzador de la prova, una vuitantena de patinadors d'entre 5 i 35 anys d'arreu d'Espanya participaran a la competició. "Hi assistiran els millors clubs de l'estat espanyol, i a més a més, comptarem amb la presència en ple dels membres de la selecció espanyola que es juguen la seva presència als Campionats del Món de Varsòvia i el Japó", ha concretat Coronado.

Els entrenaments tindran lloc durant dissabte a la tarda, mentre que la prova es disputarà diumenge al matí a la zona del passeig de la Pau, que per unes hores, es convertirà en seu esportiva d'aquesta disciplina que està arrelant al Berguedà. Coronado s'ha mostrat satisfet que Berga torni a ser seu d'una prova d'aquestes característiques i ha anunciat que s'està treballant perquè en dos anys, la ciutat pugui acollir una prova de la Copa del Món d'Alpí en Línia.

Per la seva banda, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Berga, Ivan Sànchez, ha mostrat el suport a la iniciativa i ha recordat l'esforç que està fent l'organització per "situar Berga al mapa" a través d'aquesta modalitat esportiva, i també per la iniciativa impulsada des del passat curs per acostar l'esport als infants i joves de la comarca amb l'escola d'alpí en línia. Tal i com ha recordat Coronado, en aquesta primera edició hi han participat una mitjana de vuit alumnes per sessió d'entrenament, i un dels objectius del proper curs és créixer i poder disposar d'espais tancats per practicar la disciplina durant els mesos de fred. Coronado ha explicat que es tracta d'un esport inclusiu, "on hi participen nens i nenes de totes les edats sense distincions"; amb el que es fa un ús del carrer a nivell esportiu i lúdic, que té uns costos mínims "perquè pràcticament no es necessita infraestructura"; i que està molt vinculat al territori, tenint en compte que l'alpí en línia està estretament relacionat amb la pràctica de l'esquí. "L'escola ha començat amb bones sensacions i estem satisfets perquè en el primer any ja tenim tres alumnes que podran participar a la competició d'aquest cap de setmana", ha afegit Coronado.

La prova està organitzada pel May Luengo Esquí Club amb el suport de l'Ajuntament de Berga, la Federació Catalana de Patinatge, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i l'empresa Cingles.