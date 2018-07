Castellar del Riu estrena l'anhelada depuradora d'Espinalbet

Castellar del Riu ha estrenat una de les obres, més importants d'ençà de la construcció del centre cívic. Es tracta de la flamant estació depuradora d'aigües residuals de l'únic nucli urbà del municipi: Espinalbet. L'Ajuntament ha impulsat aquesta actuació que era una vella assignatura pendent i que ha tingut un cost de prop de 250.000 euros que ha aconseguit amb ajudes i crèdits segons ha explicat l'alcalde Adrià Solé.

L'estació depuradora és de «tipus modular, compacta i semi-soterrada i es basa en la tecnologia dels biodiscs» segons ha explicat l'enginyer Josep Maria Busquets. En aquesta primera fase s'ha fet «una línia de tractament amb capacitat per tractar el cabal de 300 habitants equivalents a 60 metres cúbics per dia» ha precisat. La construcció de la primera línia de la depuradora «està formada per un conjunt de dos tancs polivalents horitzontals i una unitat de contactors biològics rotatius».

L'alcalde Adrià Solé ha explicat que al seu dia van proposar a l'Ajuntament veí de Berga d'estendre la xarxa de clavegueram per connectar-lo amb el de la capital i d'allà a la depuradora fent l'estesa de 2,7 quilòmetres de col·lectors. Solé ha explicat que «per motius tècnics» es va descartar. I que quan van anar a demanar ajuda econòmica a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que enb aquell moment no els la van poder donar i que per això van optar per tirar endavant l'obra amb recursos propis per tal de poder sanejar la riera de Metge. "Aquí tothom té les seves fosses, s'han de buidar, algunes són antigues dels anys 70 i perden. Amb això evitem que la gent les hagi de buidar i a més tot el municipi quedarà sanejat» h aindicat el batlle. El dret de connexió de les cases al col·lector és de 300 euros.

Un cop hagi passat les inspeccions preceptives de l'ACA formarà part del paquet de depuradores que gestiona el Consell Comarcal del Berguedà