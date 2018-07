Més de 200 persones a Berga en la primera gran xerrada sobre el porta a porta

El nou sistema de recollida de deixalles que s'ha d'implantar a 12 municipis del Berguedà Avià, Bagà, Berga, Casserres, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Olvan, Puig-Reig, Sant Julià de Cerdanyola i Vilada a partir de l'octubre d'enguany genera molt interès. Així s'ha palesat aquest vespre al pavelló de Suècia de Berga en la primera gran xerrada oberta al públic del mig centenar que s'han programat per explicar als usuaris aquest nou model durant les properes tres setmanes.

El pavelló de Suècia s'ha omplert de goma gom amb més de 200 persones per escoltar com serà el nou model de la mà del director de l'Agència de Residus de Catalunya Josep Maria Tost, el regidor de Medi Ambient de Berga i el conseller comarcal del Meid Ambient Xavier Francàs.



El Consell Comarcal del Berguedà ha iniciat aquesta setmana les xerrades informatives per explicar als usuaris com funcionarà el nou sistema. L'objectciu és poder passar de l'actual índex del 30 % de recollida selectiva al 70 %.

En declaracions als periodistes, Josep Maria Tost ha dit que el model serà possible gràcies « ala suma de voluntat. La voluntat política com a territori d'optar per uns sistemes més eficients de recollida i aquesta és la clau i l'altre és convèncer al ciutadania que el Consell Comarcal posen facilitats per recollir». Tost ha assegurat que «un ciutadà del berguedà del segle XXI té dret a consumir i a viure i a gaudir de la vida però té la funció de reciclar i col·laborar a fer un reciclatge correcte, de separar les fraccions de brossa i treure-les el dia que toca».

Berga, un mirall



Berga i el Berguedà han de ser un mirall per la resta de país» de com s'ha d efre el porta aporta segons ha declarat a Regió7 Josep Maria Tost. Ha confirmat que Berga serà la primera ciutat catalana més gran en nombre d'habitants on s'aplica el porta a porta sencer a tot el poble. El director de l'Agència de Residus s'ha mostrat convençut que la suma d'esforços de les administracions i dels ciutadans «faran que això funcioni. L'exemple de Berga i el Berguedà ha de ser per tot el país» ha assegurat. «Tenim un seguit de comarques que estan visionant què fa Berga i el Berguedà i per tant ho hem de fer bé i ho farem bé no en tinc cap mena de dubte».

També arrenca d'una forma global el porta a porta l'Anoia i el Segrià